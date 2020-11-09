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  4. 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak: Bana da gözdağı veriyor

10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak: Bana da gözdağı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:51 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde arazide kendisinden yaşça büyük biri tarafından dövülerek kafasında birçok yarık oluşan çocuk ölümden döndü.

10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak: Bana da gözdağı veriyor

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Erginler Mahallesi’nde meydana geldi. Arazide bulunan 5. sınıf öğrencisi M.A., yemek yediği esnada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından dövüldüğü belirtildi. Kafasında birçok yarık oluşan ve sırtında darp izleri bulunan M.A., hemen hastaneye kaldırıldı. Vuran kişinin babası tarafından hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapılan M.A., hala üzerindeki şoku atamıyor.

'ÇOCUĞU RESMEN ÖLDÜRMÜŞLER'

Hastaneye götürürken oğluyla tesadüfen denk geldiğini belirten baba D.A., “Oğlum ne oldu sana diye sorduğumda ilk olarak bana düştüğünü söyledi. Vuran çocuğun babası oğlumu hastaneye getirmiş. Bana ‘senin çocuğun kayalıklardan düşmüş’ dedi. Çocuğu resmen öldürmüşler. Doktorlar da inanmamış” dedi.

'BANA DA GÖZDAĞI VERİYOR'

Çocuğunun korkutulduğunu da iddia eden baba, “Çocuğuma ‘eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler’ demişler. Ben şikayetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin. Adam bana da gözdağı veriyor. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Çocuğum ölümden dönmüş, eğer çobanlar olmasaydı bugün çocuğum yanımda olmazdı. Bunların cezalandırılmasını istiyorum. Dışarıda gezmelerine gönlüm razı değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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