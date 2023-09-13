1000 yaşında oldukları tahmin ediliyor! Uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki cesedi ilk kez gösterdiler 'Gezegenimize ait değiller'

Meksika'da tarihi bir gün yaşandı. Uzaylı ve UFO tartışmaları tüm dünyada sürerken Meksika'da yaşanan gelişme herkeste merak uyandırdı. Meksika meclisinde düzenlenen oturumda Peru'da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset ilk kez kamuoyuna gösterildi.

1000 YAŞINDA OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Ufak boyutlardaki iki "uzaylı cesedi" camlı bir kutu içerisinde gösterildi. Bilim insanlarının da katıldığı etkinlikte uzaylıların 1000 yaşında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Otonom Ulusal Meksika Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, “uzaylıların” kalıntılarını incelediklerini ve radyokarbon testlerin yapıldığını açıkladı.

Açıklama yapmadan önce yemin eden bilim insanları, “DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi” ifadelerini kullandı.

"BU KALINTILAR BİZİM EVRİMSEL SÜRECİMİZİN BİR PARÇASI DEĞİL"

Araştırmaya katılan UFO uzmanı Jaime Maussan, “Bu kalıntılar bizim evrimsel sürecimizin bir parçası değil” dedi. Maussan daha önce de Peru’da bulunan 5 mumyayı analiz etmiş ve el ve ayaklarında 3 parmak olan mumyaları “uzaylı” olarak tanımlamıştı. Fakat daha sonra Maussan’ın iddiası çürütülmüş ve mumyaların bir çocuğa ait olduğu belirtilmişti.

Harvard Astronomi Anabilim Dalı Direktörü Profesör Abraham Avi Loeb de video konferans yöntemiyle etkinliğe katıldı. Loeb, “Meksika hükümeti bu bulguları bütün bilim insanlarına açmalı ve uzaylıların varlığına dair olasılıklar incelenmeli” şeklinde konuştu.

