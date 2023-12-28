1045 internet sitesi erişime kapatıldı! Müstehcen paylaşım, yasa dışı bahis...

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sanal devriye kapsamında; 26 Kasım- 28 Aralık tarihleri arasında illegal internet siteleri takibe alındı. 64 oltalama (e-posta üzerinden dolandırıcılık faaliyeti), 731 yasa dışı bahis, 213 müstehcen paylaşım ve 37 PKK/YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY propagandası yaptığı tespit edilen toplam 1045 internet sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne (USOM) bildirildi. Tespit edilen sitelere erişim engeli getirilirken, PKK/YPG terör örgütüne yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 36 sosyal medya hesabı ise incelemeye alındı.