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11 Eylül'ün gizli belgeleri halka açılıyor

03.09.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

11 Eylül'ün gizli belgeleri halka açılıyor

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi.

BIDEN'IN ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Seçim sürecinde halka bu yönde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Biden, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının 20. yıl dönümünde bu sözünü yerine getirdiğini belirtti.

Biden, FBI'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yapmış olduğu soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek gizli olan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması yönünde talimat verdiğini kaydetti.

Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu.

11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU?

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti. (AA)

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Joe Biden
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