11 Haziran koronavirüs tablosu | 11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle, uzun bir süredir her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden günlük vaka sayıları paylaşılıyor. Birkaç gün önce 6 binin altına yaklaşarak 5 bin hedefine yakın olan günlük vaka sayıları, birkaç gündür tekrar 6 binin üzerine çıktı. Koronavirüs kaynaklı vefatlar ise vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Peki 11 Haziran gününde vaka sayısı ne kadar oldu?

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 11 Haziran koronavirüs tablosuna göre bugün 224 bin 128 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan bu testlerden 6 bin 261 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.

11 Haziran korona tablosunda hasta sayısı 561 olarak açıklanırken, koronavirüs kaynaklı vefat sayısı ise 69'a düştü.

10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

10 Haziran koronavirüs tablosuna göre bugün 223 bin 320 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden ise 6 bin 408 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı ise 96 kişi olarak açıklandı.