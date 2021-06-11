11 Haziran koronavirüs tablosu | 11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle, uzun bir süredir her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden günlük vaka sayıları paylaşılıyor. Birkaç gün önce 6 binin altına yaklaşarak 5 bin hedefine yakın olan günlük vaka sayıları, birkaç gündür tekrar 6 binin üzerine çıktı. Koronavirüs kaynaklı vefatlar ise vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Peki 11 Haziran gününde vaka sayısı ne kadar oldu?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 11 Haziran koronavirüs tablosuna göre bugün 224 bin 128 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan bu testlerden 6 bin 261 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.
11 Haziran korona tablosunda hasta sayısı 561 olarak açıklanırken, koronavirüs kaynaklı vefat sayısı ise 69'a düştü.
10 Haziran koronavirüs tablosuna göre bugün 223 bin 320 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden ise 6 bin 408 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı ise 96 kişi olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 32 milyon 742 bin 987 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise 34 milyon vaka sayısı ile ABD, ardından 29 milyon vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.
Türkiye’de bugüne kadar 19 milyon 172 bin 530 kişi ilk doz aşısını, 13 milyon 570 bin 457 kişi ise ikinci doz aşısını oldu.
Dünya genelinde vaka sayısı 175 milyon 733 bin 504 olurken koronavirüs kaynaklı vefat sayısı ise 3 milyon 791 bin 264’e ulaştı.
Dünyada vak sayısı sıralamasında 34 milyon vaka sayısı ile ABD ilk sırada yer alıyor. Ardından 29 milyon vaka sayısı ile Hindistan geliyor. Sırasıyla; 17 milyon vaka sayısı ile Brezilya, 5 milyon 729 bin vaka sayısı ile Fransa, 5 milyon 313 bin vaka sayısı ile Türkiye geliyor.