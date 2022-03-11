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  4. 11 Mart Cuma Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz son dakika deprem açıklaması! 11 Mart 2022 Cuma son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

11 Mart Cuma Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz son dakika deprem açıklaması! 11 Mart 2022 Cuma son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

11.03.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart Cuma günü Akdeniz'de deprem olduğu yönünde Twitter kullanıcıları tarafından yapılan son dakika paylaşımlarının ardından T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Bu kapsamda 11 Mart Cuma Akdeniz'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Muğla son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 Mart Cuma Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz son dakika deprem açıklaması! 11 Mart 2022 Cuma son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

11 Mart Cuma günü saat 10:47'de Akdeniz'de deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Akdeniz son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

11 MART CUMA AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10:47'de Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre deprem 9.41 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.7 olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 24.1 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklama:

11 Mart Cuma Akdeniz'de deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:

11 Mart Cuma Akdeniz'de deprem mi oldu?

11 Mart Cuma Akdeniz'de deprem mi oldu?

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Akdeniz
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