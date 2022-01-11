11 Ocak Salı günlük burç yorumları: İkili ilişkilerde beklenmedik gelişmelere gebe! 11 Ocak’ta burçları neler bekliyor?

11 Ocak Salı yani yeni ayın on birinci günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

KOÇ

Gün başlangıcı sizin için bir hayli zor olsa da devamında maddi konularla ilgi yeni şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir kişiden gelecek olan haber, gününüzün daha güzel ve heyecanlı geçmesine yardımcı olacak. Kendinizi daha enerjik, mutlu ve özgüvenli hissettiğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz, yeni flört imkanları ve iletişim yoğunluğu gündeminizde yer alacak.

BOĞA

Duygusal anlamda iç hesaplaşmalar ve yüzleşmelerin gündeminizde yer alacağı bir gün sizleri bekliyor. Günün erken saatlerinde özellikle aile içinde yaşanan bir gerginlik kafasının karışmasına neden olabilir. Çevrenizdeki kişilerin tavsiyelerine ihtiyaç duyduğunuz bir döneme geçiş yapıyorsunuz, iletişim kanallarındaki yoğunlukta sizin için doğru olana karar vermek adına detaylıca düşünmeyi unutmayın. Günün ilerleyen saatlerinde iş ve kariyer odaklı alacağınız haber sizi çok mutlu edecek. Yeni yatırım ve iş imkanlarını kapınızda.

İKİZLER

Bugünün her anında aşk ve tutkunun titreşimlerini yüreğinizde hissedeceksiniz. Bugün sizleri yoğun bir iletişim trafiği bekliyor. Eğer kalbiniz boşsa hayatınızın aşkıyla tanışmanız ve unutamadığını o kişiyle yeniden karşılaşmanız söz konusu olacak. Düzenli ve mutlu bir ilişkiniz varsa patnerinizden gelecek bir sürprizle birbirinize ilk günki gibi aşık olacaksınız. Aşk hayatınızdaki pozitif hava, sosyal çevrenizdeki sorunlarla bir nebze de olsa sekteye uğrayacak. Arkadaşlık ilişkilerindeki adımlarınızı daha temkinli atmanız ve güvendiğiniz insanların sözlerine kulak vermeniz yararlı olacaktır.

YENGEÇ

Bugün geçmişe yönelik hesaplaşmaların gün yüzüne çıkacağı bir gün olacak, geçmişten gelen meselelerinizi bir kez de kendi içinizde çözmeniz gerekecek. Genel olarak negatif ve karamsar etkilerin hüküm sürdüğü bu günde aslında kafanızda soru işareti olarak duran birçok mevzuya çözüm üreteceksiniz. Akşam saatlerine doğru hayalini kurduğunuz bir fikre dair oldukça olumlu bir haber alacaksınız, bu haber içinizi ferahlatacak.

ASLAN

Bugün Güneş ve Neptün arasındaki gelişen olumlu etkileşim sizleri kariyer anlamında derinden etkileyecek. Hayalini kurduğunuz plan ve projelere dair çekindiğiniz o adımları bugün cesaretli bir şekilde atabilirsiniz, yakın çevrenizden bir kişinin bu konuda desteğini görebilirsiniz. Geleceğe yönelik olarak daha kontrollü ve istikrarlı kararlar vereceksiniz, hayat döngünüzdeki bu değişimin meyvelerini sonraki günlerde hissedeceksiniz.

BAŞAK

Bugün iş hayatınızda atacağınız bir adımla beraber adeta parlayacaksınız, enerjinizin yüksek olacağı bir günle karşı karşıyasınız. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığınız sıkıntıları çözdüğünüz ve yakın çevrenizden destek göreceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Sağlık anlamında yaşayacağınız küçük bir sorun gündeminizde yer alacak. Aile içinden ya da yakın çevreniz alacağınız bir haberle birlikte kasvet bulutlarınız dağılacak, önümüzdeki günlerde sosyal anlamda kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir zamana giriyorsunuz.

TERAZİ

Bugün çevrenizdeki pek çok kişi tarafından beğenilme takdir edilme duygusuyla karşılacaksınız. Aldığınız iltifatlar günün ilerleyen saatlerinde daha radikal kararlar almanıza yardımcı olacak. Geçmişten gelen kötü deneyimlerinden çıkarttığınız derslerle birlikte hayatınızı değiştirmek için önemli kararlar verebilirsiniz. Eğitim alanında beklediğiniz o haber gelecek, sonuçlarını olumlu olarak göreceksiniz. Empati yeteneğiniz sayesinde sosyal çevrenizde pozitif bir rüzgar esecek, yakın çevrenizdeki kişilerle görüşme söz konusu olacak.

AKREP

Bugün iş hayatınızda beraber çalıştığınız kişilerle aranızda bazı yanlış anlaşılmalar söz konusu olacak. Kariyer alanında sizin fikirlerinize ters düşse de ortak bir akılda buluşarak daha ılımlı ve sakin karar vereceksiniz, gerginliği mümkün olduğunca iletişim kanalları üzerinden çözmeye çalışmak yararınıza olacaktır. İş hayatınızda yaşadığınız çalkantılı durumların aksine ikili ilişkilerde daha olumlu bir atmosfer etkili olacak, kendinizi çok daha net ifade edebilir ve yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Geçmişten gelen durumlarla karşılaşabilir, yaşadığınız yüzleşmelerin sonucunda iç hesaplaşmalarınızı kapatarak daha huzurlu ruh haline bürünebilirsiniz.

YAY

Bugün geçmiş alışkanlıklarınızdan kurtularak yenilik ve değişim için attığınız yeni adımlar gündeminizde olacak. Hayat döngünüz için radikal kararlar verebilir, hiç beklemediğiniz ve planlamadığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Günün içerisinde yoğun bir iletişim trafiği sizleri bekliyor, aile ve dostluk ilişkilerinde sorumluluk almanız gereken olaylara çözüm üretmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak sağlığınıza bugün her zamankinden daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor.

OĞLAK

Bugün ikili ilişkilerinizde daha olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle geçmiş dönemde kalan partnerlerle bir yüzleşme durumu söz konusu olabilir, daha yapıcı ve affedici olmanız kendi iç huzurunuz için faydalı olacaktır. Duygularınız ve mantığınız arasında kaldığınız olaylarla karşılabilirsiniz, iç sesinizi dinleyerek doğru kararlar vereceğinize emin olun. Aile içerisinde yaşayacağınız ani sorunlar bütün planlarınızı bir anda alt üst edebilir, onların nasihatlarına kulak vermeniz de yarar var.

KOVA

Bugün sosyal çevrenizden çok yakın olmadığınız bir kişiden alacağınız haberle güne başlayabilirsiniz, bu haber beklediğiniz soruların cevaplarını verecek. Oldukça yüksek tempolu ve yoğun bir gün sizleri bekliyor, iş ve kariyer alanızda yaşayacağınız değişikler bu durumun en büyük habercisi. Maddi anlamdaki dengesiz ve belirsizlikler önümüzdeki günlerde çözüme kavuşacak, bugün bu durum için ilk adımları atacaksınız.

BALIK

Bugün inatlaştığınız ve stabil bir şekilde gitmesini istediğiniz hayat düzeninizde yaşanacak değişikliklerle güne 'merhaba' diyeceksiniz. Hiç beklemediğiniz bu ani değişiklik bir anda hayalinizi kurduğunuz durumları elde etme fırsatını doğuracak. Aranızın bozuk olduğu bir kişiden gelecek haberle birlikte büyük bir sevinç yaşacaksınız, onunla aranızdaki sorunları çözebilmek için radikal kararlar verebilirsiniz.



