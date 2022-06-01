HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

01.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 2009 doğumlu Koray Halil, 2010 yılında ailesi tarafından saçlarını kestirmek için berbere götürülünce hayatı karardı. Berberden döndükten bir süre sonra saçları tamamen dökülen ve yaklaşık 11 yıldır saçı olmayan 13 yaşındaki Koray Halil için Kuşadası Belediyesi seferber oldu.

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Saçı olmadığı için okulunda da ciddi sıkıntı yaşayan Şerife ve Salih Halil çiftinin çocukları Koray Halil, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne götürüldü. Küçük Koray’dan örnekler alındı. Koray’ın, patoloji raporu doğrultusunda tedavi edilerek yeniden saçlarına kavuşacağı belirtildi.

YARDIM TALEBİNDE BULUNDULAR

Kuşadası merkez İkiçeşmelik Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk sahibi Şerife ve Salih Halil çifti, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak 13 yaşındaki oğulları Koray Halil’in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle saçlarının, kaşlarının ve kirpiklerinin döküldüğünü ve bu durumun küçük Koray’ın psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, yardım talebinde bulundular.

b

AİLESİYLE İSTANBUL’A GELDİ

Halil ailesi, Kuşadası Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen araçla İstanbul’a götürüldü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu’nun tedavisini üstlendiği Koray Halil’den patolojik örnek alınarak incelenmek amacıyla laboratuvara gönderildi. Prof. Dr. Server Serdaroğlu, 1 ay içerisinde çıkacak patoloji raporu doğrultusunda tedaviye başlanacağını ve küçük Koray’ın iyileşmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

c

HER ŞEY BERBERE GİTTİKTEN SONRA BAŞLADI

Gerekli tetkik ve muayenelerin ardından Kuşadası’na döndü. Oğlunun bir buçuk yaşına kadar saçı, kaşı ve kirpiği olduğunu belirten anne Şerife Halil, “Eşim o zaman oğlumuzu berbere götürmüştü. Bir ay sonra saçları bir anda dökülmeye ve kelleşmeye başladı. Eşim Salih Halil, oğlumuzu Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürdü. Doktorlar saç köklerinin öldüğünü ve vücudun kabul etmediğini söylediler. Saç nakli yapılabileceğini ancak çocuk daha küçük olduğu için yapılmamasının daha doğru olacağını belirttiler. Koray okulda başarılı bir öğrenciydi, dersleri çok iyiydi. Ancak arkadaşları alay ettiği için eve ağlayarak geliyordu ve okula gitmek istemiyordu. İnşallah çocuğumuz saçlarına yeniden kavuşacak” diyerek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

SAÇLARINA KAVUŞMA İSTİYOR

Saçlarına kavuşacak olmanın hayalinin bile kendisini mutlu ettiğini belirterek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden Koray Halil, arkadaşlarına da seslenerek kendisi gibi saç sorunu olan kişilerle alay edilmemesini istedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilo verememenin arkasındaki bilimsel gerçeklerKilo verememenin arkasındaki bilimsel gerçekler
Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştıGalata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı
Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunmaBebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu: '6 lider garantör olur'

Ahmet Davutoğlu: '6 lider garantör olur'

Tahliye mi edilecek? Yargıtay'dan flaş Kadir Şeker kararı

Tahliye mi edilecek? Yargıtay'dan flaş Kadir Şeker kararı

İlginizi Çekebilir

Okyanusun ortasında doğum yaptı! Kocası elekle destek oldu

Okyanusun ortasında doğum yaptı! Kocası elekle destek oldu

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Eski prensesin gizemli ölümü! Taciz iddiaları olay olmuştu

Eski prensesin gizemli ölümü! Taciz iddiaları olay olmuştu

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.