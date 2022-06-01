11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Saçı olmadığı için okulunda da ciddi sıkıntı yaşayan Şerife ve Salih Halil çiftinin çocukları Koray Halil, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne götürüldü. Küçük Koray’dan örnekler alındı. Koray’ın, patoloji raporu doğrultusunda tedavi edilerek yeniden saçlarına kavuşacağı belirtildi.

YARDIM TALEBİNDE BULUNDULAR

Kuşadası merkez İkiçeşmelik Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk sahibi Şerife ve Salih Halil çifti, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak 13 yaşındaki oğulları Koray Halil’in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle saçlarının, kaşlarının ve kirpiklerinin döküldüğünü ve bu durumun küçük Koray’ın psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, yardım talebinde bulundular.

AİLESİYLE İSTANBUL’A GELDİ

Halil ailesi, Kuşadası Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen araçla İstanbul’a götürüldü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu’nun tedavisini üstlendiği Koray Halil’den patolojik örnek alınarak incelenmek amacıyla laboratuvara gönderildi. Prof. Dr. Server Serdaroğlu, 1 ay içerisinde çıkacak patoloji raporu doğrultusunda tedaviye başlanacağını ve küçük Koray’ın iyileşmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

HER ŞEY BERBERE GİTTİKTEN SONRA BAŞLADI

Gerekli tetkik ve muayenelerin ardından Kuşadası’na döndü. Oğlunun bir buçuk yaşına kadar saçı, kaşı ve kirpiği olduğunu belirten anne Şerife Halil, “Eşim o zaman oğlumuzu berbere götürmüştü. Bir ay sonra saçları bir anda dökülmeye ve kelleşmeye başladı. Eşim Salih Halil, oğlumuzu Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürdü. Doktorlar saç köklerinin öldüğünü ve vücudun kabul etmediğini söylediler. Saç nakli yapılabileceğini ancak çocuk daha küçük olduğu için yapılmamasının daha doğru olacağını belirttiler. Koray okulda başarılı bir öğrenciydi, dersleri çok iyiydi. Ancak arkadaşları alay ettiği için eve ağlayarak geliyordu ve okula gitmek istemiyordu. İnşallah çocuğumuz saçlarına yeniden kavuşacak” diyerek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

SAÇLARINA KAVUŞMA İSTİYOR

Saçlarına kavuşacak olmanın hayalinin bile kendisini mutlu ettiğini belirterek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden Koray Halil, arkadaşlarına da seslenerek kendisi gibi saç sorunu olan kişilerle alay edilmemesini istedi.



