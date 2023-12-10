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12 ilde terör örgütüne darbe! Kahramanlar-33 operasyonu

10.12.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin, kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-33" operasyonlarında; 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda Anti-Tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahı ele geçirildi" dedi.

12 ilde terör örgütüne darbe! Kahramanlar-33 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. 'Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.' diyen Bakan Yerlikaya 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda anti-tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahı ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-33” operasyonlarında;

78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda anti-tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahı ele geçirildi.

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

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Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane’de Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığının koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando, Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-33 operasyonu düzenlendi.

Pervari, Şırnak-Merkez, Hakkari-Merkez, Şemdinli, Yüksekova, Güçlükonak, Beytüşşebap, Lice, Hozat, Nusaybin, Dargeçit, Merkez, Tatvan, Hizan, Gevaş, Şenkaya, Doğubayazıt, Kürtün ilçeleri kırsalı ile Sözde Bali Ana Barınma Alanı, Gabar ve Cudi Dağında düzenlenen Kahramanlar-33 operasyonları neticesinde;

  • 29 adet Roketatar ANTİ-TANK MÜHİMMATI,
  • 5 adet OBÜS MÜHİMMATI,
  • 1 adet 155 mm’lik TOP MÜHİMMATI,
  • 1 adet AT-4 TANKSAVAR,
  • 1 adet RPG-7 ROKETATAR,
  • 57 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
  • 120 kg BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN amonyum nitrat patlayıcı madde,
  • 13 adet el bombası,
  • 10 adet EYP, (EL YAPIMI PATLAYICI)
  • 1 adet Anti-personel mayın,
  • 1 adet Makineli tüfek,
  • 40 mm otomatik bomba atar,
  • 1 adet Isı güdümlü füze namlusu,
  • 6 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • 1 adet G-3 piyade tüfeği,
  • 1 adet M-1 piyade tüfeği,
  • 1 adet M-16 piyade tüfeği
  • 84 adet tüp,
  • 34 adet pil,
  • 3 adet akü,
  • 815 metre kablo (EYP düzenekleri hazırlamak için)
  • 709 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda fünye, mutfak, sağlık, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.
Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu
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