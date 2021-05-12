12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka ve hasta sayısı

12 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 12 Mayıs son dakika korona tablosu...

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Mayıs koronavirüs tablosu ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1582 oldu.

Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

10 Mayıs'ta 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1734 oldu.

10 Mayıs'ta 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu.



