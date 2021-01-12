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12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

12.01.2021 19:05 | Son Güncelleme:
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12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 809 oldu. Bakan Koca, "Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. İşte 12 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

12 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.

İŞTE 12 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: UZUN BİR ARADAN SONRA GÜNLÜK HASTA SAYISI BİNİN ALTINA İNDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.

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Türkiye'de dün (11 Ocak) koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 10 bin 220 olarak açıklanmıştı.

11 ocak

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