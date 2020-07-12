HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 19:49 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 363'e yükseldi. Bugün bin 12 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştığı mesajda son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili açıkladı.

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.

Son 24 saatte 1298 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 194 bin 515 oldu.

koca

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar varMeydan savaşı! Ölü ve yaralılar var
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Papa'dan Ayasofya açıklaması

Papa'dan Ayasofya açıklaması

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

İğrenç olay! 3 kız kardeşten babalarına taciz suçlaması

İğrenç olay! 3 kız kardeşten babalarına taciz suçlaması

Yılın aşkı bitti mi? Olay iddialar

Yılın aşkı bitti mi? Olay iddialar

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

İlginizi Çekebilir

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Diğer Haberler
Ankara'nın 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi (ASKİ su kesintisi)

Ankara'nın 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Dolu yakıt tankeri şarampolden yuvarlandı

Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü

Bakan Soylu kayınpederini son yolculuğuna uğurladı

Bakan Soylu'nun acı günü!

Son dakika: Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

Son dakika: İstanbul Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.