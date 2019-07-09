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120 kişinin zehirlendiği köyde tedirgin bekleyiş sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 22:16 | Son Güncelleme

SU KAYNAĞINDA BAKTERİ TESPİT EDİLDİ Gümüşhane Valiliği Dibekli köyünde yaşanan zehirlenme vakası ile iglili yazılı açıklama yaptı. İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun ikinci kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda 'ecoli' ve 'koliform bakteri'ye rastlanıldığı belirtilerek, sondaj kuyu suyunun kesilerek devre dışı bırakıldığı belirtildi.

SU KAYNAĞINDA BAKTERİ TESPİT EDİLDİ
Gümüşhane Valiliği Dibekli köyünde yaşanan zehirlenme vakası ile iglili yazılı açıklama yaptı. İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun ikinci kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda 'ecoli' ve 'koliform bakteri'ye rastlanıldığı belirtilerek, sondaj kuyu suyunun kesilerek devre dışı bırakıldığı belirtildi. Hastaneye başvuran 138 kişiden, sadece 1 hastanın tedavisine devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Diğer kaynak ana su deposuna verilerek süper klorlamaya tabi tutuldu ve daha sonra otomatik klorlama cihazı devreye sokuldu. Aynı zamanda özel idare ekiplerince sondaj kuyusunun kirlenme sebebi tespit edildi, temizleme çalışmalarına başlandı. Beraberinde diğer su kaynağının kaptaj temizliği ve güvenliği çalışmalarına devam edildi. Ayrıca köy çeşmelerinden içilebilir olanlar ile şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak kullanılması hususunda halkın bilgilendirilmesi sağlandı.
Hastanemize başvuran toplam hasta sayısı 138 olup, bunların bir kişisi yatarak tedaviye alındı, diğer hastaların tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edilmesi sağlandı"

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