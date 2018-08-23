HABER

126 yıldır "bayram pilavı" geleneği yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:48 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bu yıl 121 kazan pilav, binlerce kişiye ikram edildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara 126 yıldır etli pilav ikram ediliyor.

Bozkurt Belediyesince her yıl Kurban ve Ramazan bayramlarının 3. günü düzenlenen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlar bir araya geliyor.

Bu yılki etkinlikte belediye ekiplerince 1400 kilogram pirinç ve 670 kilogram et kullanılarak yapılan 121 kazan pilav, binlerce kişiye ikram edildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, herkesin bayramını kutlayarak, bu geleneğin 126 yıl önce insanları bir araya getirmek için başlatıldığını söyledi.

Yapılan duanın ardından Ekeş ve protokol üyeleri, pilav kazanlarının başına geçerek vatandaşlara etli pilav dağıttı.

PARTNERAldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...Aldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...
'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2)'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2)
Fethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı varFethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asırlık pilav şöleni bayram pilavı Bozkurt KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Fethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.