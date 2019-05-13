13-19 Mayıs haftalık burç yorumları

KOÇ

13-19 Mayıs haftasına başladığınızda çalışma hayatınız gündeminizde olabilir. Enerjinizin biraz düşük olması sebebiyle sağlığınıza da özen göstermelisiniz. Hafta ortası ilişki ve evlilik hayatınıza odaklanabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

13-19 Mayıs haftasına şanslı başlıyorsunuz. Keyfinizi yerine getirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konu çocuğunuzla ilgili bir durumda olabilir. DEVAMI

İKİZLER

13-19 Mayıs haftasına başladığınızda aileniz odak noktanız olabilir. Ailecek beklediğiniz bir konuyla ilgili gelişme yaşayabilirsiniz Evinizin içinde değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

13-19 Mayıs haftasına başladığınızda eğitim hayatınız öne çıkabilir. İletişimin hakim olduğu mesleklerdeyseniz de ince detaylar yüzünden yoğun bir tempoda çalışabilirsiniz. Hafta ortası evinizde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

13-19 Mayıs haftasına başladığınızda maddi konularınız sizler için ön planda olabilir. Gelirinizde artışlar olacağına dair haberler alabilirsiniz. Hafta ortası sosyal yönünüz aktif olacaktır. DEVAMI