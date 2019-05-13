13-19 Mayıs haftalık burç yorumları

KOÇ
13-19 Mayıs haftasına başladığınızda çalışma hayatınız gündeminizde olabilir. Enerjinizin biraz düşük olması sebebiyle sağlığınıza da özen göstermelisiniz. Hafta ortası ilişki ve evlilik hayatınıza odaklanabilirsiniz. DEVAMI
BOĞA
13-19 Mayıs haftasına şanslı başlıyorsunuz. Keyfinizi yerine getirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konu çocuğunuzla ilgili bir durumda olabilir. DEVAMI
İKİZLER
13-19 Mayıs haftasına başladığınızda aileniz odak noktanız olabilir. Ailecek beklediğiniz bir konuyla ilgili gelişme yaşayabilirsiniz Evinizin içinde değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. DEVAMI
YENGEÇ
13-19 Mayıs haftasına başladığınızda eğitim hayatınız öne çıkabilir. İletişimin hakim olduğu mesleklerdeyseniz de ince detaylar yüzünden yoğun bir tempoda çalışabilirsiniz. Hafta ortası evinizde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. DEVAMI
ASLAN
13-19 Mayıs haftasına başladığınızda maddi konularınız sizler için ön planda olabilir. Gelirinizde artışlar olacağına dair haberler alabilirsiniz. Hafta ortası sosyal yönünüz aktif olacaktır. DEVAMI
BAŞAK
13-19 Mayıs haftasına kendinize odaklanarak başlıyorsunuz. Enerjinizin yükseldiği, pozitif haberler alabileceğiniz bir başlangıç sizleri bekliyor. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. DEVAMI
TERAZİ
13-19 Mayıs haftasına başladığınızda duygusal yönünüz ağır basabilir. Geçmişinizde bıraktığınız bir durum ile ilgili tekrardan haber alabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. DEVAMI
AKREP
13-19 Mayıs haftasına şanslı bir giriş yapıyorsunuz. Siziz mutlu edecek haberler alabilirsiniz. Çevrenizde insanlar sizden bahsediyor olabilir. DEVAMI
YAY
13-19 Mayıs haftasına başladığınızda kariyer konularınız ön plana çıkabilir. İş hayatınızla ilgili güzel haberler ulaşabilir. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
13-19 Mayıs haftasına pozitif enerjilerle başlıyorsunuz. Olumlu haberler alabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. DEVAMI
KOVA
13-19 Mayıs haftasına finansal konularınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Özellikle ödemeleriniz için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Miras konusu gündeminizde varsa yeni bir haber alabilirsiniz. DEVAMI
BALIK
13-19 Mayıs haftasına başladığınızda ilişkileriniz odak noktanız olabilir. Sevdiğinizden haber alabilirsiniz. Baş başa kalacağınız planlar yapabilirsiniz. DEVAMI
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