13. Ankara Kitap Fuarı açıldı

Ankara Kitap Fuarı, 13. kez kapılarını başkentli okurlara açtı.

İtalya'nın konuk ülke, yazar Donatella di Pietrantonio'nun Uluslararası Onur Konuğu, tarihçi İlber Ortaylı'nın ise Onur Yazarı olarak katıldığı Ankara Kitap Fuarı'nın açılış töreni, ATO Congresium'da yapıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır ile İtalyan yazar Donatella di Pietrantonio da açılışta yer aldı. Büyükelçi Gaiani, törende yaptığı konuşmada, fuara konuk ülke olarak davet edilmekten onur duyduklarını belirtti.

İtalyan edebiyatına ait önemli sayıda eserin Türkçeye çevrildiğini dile getiren Gaiani, bunun da Türkiye'de İtalyan dili ve edebiyatına duyulan ilgiyi gösterdiğini vurguladı.

Gaiani, İtalyan edebiyatının Türkiye'de sevilmesine katkılarından dolayı AÜ İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğretim üyelerine teşekkürlerini sundu.

- "Cumhuriyet'in başkenti farkı"

AÜ Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş de fuar ziyaretçileri arasında büyük çoğunlukla gençleri görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. İtalyan ve Türk edebiyatının zenginliğine dikkati çeken İbiş, "Fuarda İtalyan edebiyatı, Türk edebiyatı ile birleşecek, Cumhuriyet'in başkenti farkıyla, Ankara'nın kültüre ve sanata bakış açısı farkıyla daha da taçlanacaktır." ifadesini kullandı.