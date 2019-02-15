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13. Ankara Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:18 | Son Güncelleme

İtalyan yazar Donatella di Pietrantonio ile tarihçi İlber Ortaylı'nın onur konuğu olduğu, yaklaşık 300 yayınevinin okurlarla buluştuğu fuarın açılışına, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş katıldı - Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır: - "Düşünceyi armağan eden kitaplardır. Kitapların yaşatılması medeniyetlerin, insani değerlerin yaşatılması anlamına gelir"

Ankara Kitap Fuarı, 13. kez kapılarını başkentli okurlara açtı.

İtalya'nın konuk ülke, yazar Donatella di Pietrantonio'nun Uluslararası Onur Konuğu, tarihçi İlber Ortaylı'nın ise Onur Yazarı olarak katıldığı Ankara Kitap Fuarı'nın açılış töreni, ATO Congresium'da yapıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır ile İtalyan yazar Donatella di Pietrantonio da açılışta yer aldı. Büyükelçi Gaiani, törende yaptığı konuşmada, fuara konuk ülke olarak davet edilmekten onur duyduklarını belirtti.

İtalyan edebiyatına ait önemli sayıda eserin Türkçeye çevrildiğini dile getiren Gaiani, bunun da Türkiye'de İtalyan dili ve edebiyatına duyulan ilgiyi gösterdiğini vurguladı.

Gaiani, İtalyan edebiyatının Türkiye'de sevilmesine katkılarından dolayı AÜ İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğretim üyelerine teşekkürlerini sundu.

- "Cumhuriyet'in başkenti farkı"

AÜ Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş de fuar ziyaretçileri arasında büyük çoğunlukla gençleri görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. İtalyan ve Türk edebiyatının zenginliğine dikkati çeken İbiş, "Fuarda İtalyan edebiyatı, Türk edebiyatı ile birleşecek, Cumhuriyet'in başkenti farkıyla, Ankara'nın kültüre ve sanata bakış açısı farkıyla daha da taçlanacaktır." ifadesini kullandı.

Yazar Donatella di Pietrantonio da fuara konuk olmaktan ve Türk okurlarla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

- "Kitapta KDV oranının kaldırılması olumlu"

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, 13 yıl önce Atatürk Kültür Merkezi'nde mütevazı imkanlarla başladıkları fuarı bugünlere taşıdıklarını söyledi. Kitapta KDV oranının kaldırılmasını çok olumlu bulduklarını belirten Çayır, kitap fuarlarında da yerel ve genel yönetimlerden destek beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'deki kitap okuma oranının arttırılması gerektiğini belirten Çayır, "Düşünceyi armağan eden kitaplardır. Kitapların yaşatılması medeniyetlerin, insani değerlerin yaşatılması anlamına gelir." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini Gaiani, İbiş, Pietrantonio ve Çayır birlikte kesti.

- Öğretmen, öğrenci ve engellilere ücretsiz

Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 300'ü aşkın yayınevinin katıldığı fuarda, Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi günleri ile panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleri de düzenlenecek.

Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak fuar, 24 Şubat'a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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Ankara 13. Kitap Fuarı

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