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13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

Malatyalı 30 yetiştirici, kuzularının "en güzel" seçilmesi için yarıştı

Malatya'da düzenlenen 13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Fuarı kapsamında "9. En Güzel Kuzu Yarışması" gerçekleştirildi.

Mişmiş Park fuar alanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen yarışmada 30 kuzu arasından en güzelleri seçildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta üretimin artırılmasının hükümetin görevlerinden olduğunu aktaran Tüfenkci, "İnşallah bu dönem milli tarım politikasını hayata geçireceğiz. Yemdeki maliyetin çözümü konusunda hükümetimizin atacağı adımlar inşallah orta ve uzun vadede yetiştiricilerimize ayrı bir şevk katacak. Malatya'da küçükbaş hayvan sayısının artmasını görmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da küçükbaş hayvan üreticiliğinin teşvik edilmesi noktasında ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirerek "Bu tür yarışmalar hayvancılığın gelişmesinde rol olacaktır." dedi.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ise küçükbaş hayvancılığın riski az ve üreticisine para kazandıran bir uğraş olduğunu kaydetti.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek Birlik olarak eğitici faaliyetlerin yanında kuzu yarışması gibi hem sosyal hem de yetiştiricileri daha verimli üretime teşvik eden etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından alana getirilen kuzular, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada, sahipleri tarafından kurdele ve boncuklarla süslenen kuzular, özellikle çocuklar tarafından sevildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince yapılan puanlamada yarışmanın birincisi Darende ilçesinden Mehmet Tut, ikincisi Arguvan ilçesinden Cihan Ol, üçüncüsü Arapgir ilçesinde Cumali Doğan'ın yetiştirdiği kuzular oldu.

Yarışmada, birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye de çeyrek altın hediye edildi.

Ayrıca yarışmaya katılan diğer kuzu sahiplerine de çeşitli hediyeler verildi.

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