Malatya'da düzenlenen 13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Fuarı kapsamında "9. En Güzel Kuzu Yarışması" gerçekleştirildi.

Mişmiş Park fuar alanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen yarışmada 30 kuzu arasından en güzelleri seçildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta üretimin artırılmasının hükümetin görevlerinden olduğunu aktaran Tüfenkci, "İnşallah bu dönem milli tarım politikasını hayata geçireceğiz. Yemdeki maliyetin çözümü konusunda hükümetimizin atacağı adımlar inşallah orta ve uzun vadede yetiştiricilerimize ayrı bir şevk katacak. Malatya'da küçükbaş hayvan sayısının artmasını görmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da küçükbaş hayvan üreticiliğinin teşvik edilmesi noktasında ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirerek "Bu tür yarışmalar hayvancılığın gelişmesinde rol olacaktır." dedi.