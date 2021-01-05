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13 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

05.01.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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13 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Son dakika haberine göre FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 10 ilde 28’i subay, 1’i ‘mahrem imam’ olmak üzere 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için Balıkesir merkezli 3 ilde yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 28’i subay, 1’i ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 29 şüphelinin Ankara merkezli 10 ilde 05.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen askeri öğrenci ve doktor ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: İHA-AA

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