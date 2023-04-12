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13 Nisan 2023 yarın Şırnak'ta okullar var mı? Şırnak Silopi'de okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması

12.04.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Silopi'de okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Veliler ve öğrenciler nisan ara tatile iki gün kala yoğun yağışın etkili olduğu kentte eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Peki, 13 Nisan 2023 yarın Şırnak'ta okullar var mı? Şırnak'ta okullar tatil mi? Şırnak Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi.

13 Nisan 2023 yarın Şırnak'ta okullar var mı? Şırnak Silopi'de okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması

Şırnak Silopi son dakika gelişmeleri ile gündemde. Yoğun yağış nedeniyle kentte okullara ara verilmesi durumu araştırılıyor. Civar şehirlerinde sel felaketinin yaşandığı Şırnak'ta da zorlu hava şartları yaşanıyor. Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair Şırnak Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. İşte 13 Nisan 2023 Şırnak'ta okulların olup olmayacağına dair detaylar...

13 NİSAN 2023 YARIN ŞIRNAK'TA OKULLAR VAR MI?

Yoğun yaşandığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 için 1 (bir) gün ara verildi. Şırnak Silopi'de okulların yarın tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

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İlçeden geçen Celal Deresi’nin bazı bölümlerinde taşkın yaşandı, cadde ve sokakları su bastı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Silopi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Yoğun Sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.

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Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.

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