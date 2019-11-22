13 yaşındaki çocuk fenalaşınca ortaya çıktı! Zorla yaptırmış

Olay Keşan’ın Yenimescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalıdere Sokak üzerinde rahatsızlanan bir çocuk 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınarak Keşan Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan incelemelerde 13 yaşındaki S.G. isimli çocuğa “Şüpheli madde alımı” şeklinde adi rapor düzenlendi.

SAVCI'YA ANLATTI

Suça sürüklenen çocuk S.G., Cumhuriyet Savcısı’na verdiği ifadede olay günü C. isimli şahıs tarafından zorla uyuşturucu madde içirildiğini ve bu sebeple rahatsızlandığını beyan etti.

Konu üzerine hassasiyetle yaklaşılırken, yapılan araştırmalarda söz konusu C. isimli şahsın C.Ş. olduğu tespit edildi ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

C.Ş.’nin yapılan GBT sorgulamasında hakkında 2 adet ‘hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunduğu anlaşılırken, şahıs gözaltına alındı ve ardından TCK 188/3 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve yakalama emri ile ilgili olarak da hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturmaların ardından küçük çocuğa zorla uyuşturucu madde içiren C.Ş. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

(İHA)

