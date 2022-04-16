HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 13 yaşındaki Sude'den acı haber! Kahramankazan'daki kazada ağır yaralanmıştı

13 yaşındaki Sude'den acı haber! Kahramankazan'daki kazada ağır yaralanmıştı

16.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı iki öğrenciden biri olan 13 yaşındaki Sude Gürevin'den acı haber geldi. Sude, tedavi gördüğü hastanede 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

13 yaşındaki Sude'den acı haber! Kahramankazan'daki kazada ağır yaralanmıştı

Kahramankazan'da 23 Mart’ta gerçekleşen kazada İsa D. yönetimindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Şehit Ümit Güder Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Sude Gürevin ve arkadaşı Özge Dündar'a çarpmıştı.

TRAFİK KAZASINDA YARALANAN SUDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan iki öğrenciden Sude Gürevin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sude Gürevin'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Kahramankazan Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

kazada-yaralanan-sude-23-gunluk-yasam-savasini-kaybetti_4703_dhaphoto4

Kadıköy'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladıKadıköy'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

Özge Dündar ise tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın yolcu, taksiciye tekmeyle saldırdı! O anlar kameradaKadın yolcu, taksiciye tekmeyle saldırdı! O anlar kamerada
Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"
Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu! Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

200 ülkede aranıyordu! Sevgilisinin Facebook paylaşımı ele verdi

200 ülkede aranıyordu! Sevgilisinin Facebook paylaşımı ele verdi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.