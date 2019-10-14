14 - 20 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ

14-20 Ekim haftasına başladığınızda belirsizlikler yaşadığınız, kararlar almakta zorlandığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Pazartesi günü saat 00:07’de 20 derece Koç burcunda dolunay gerçekleşiyor. Sizin burcunuzdaki bu dolunayda sinirleriniz biraz gergin olabilir. DEVAMI

BOĞA

14-20 Ekim haftasına başladığınızda enerjinizin azaldığını hissedebilirsiniz. Özellikle baş ağrılarınız buna neden olabilir. Pazartesi 00:07’de Koç burcunda 20 derecede dolunay oluşuyor. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken günlerde olacaksınız. DEVAMI

İKİZLER

14-20 Ekim haftasına başladığınızda şansınız açık olsa da hayatınızın belli konularında netlik olmaması zihninizi kurcalayabilir. Pazartesi günü saat 00:07’de 20 derece Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Dostlarınızla olan ilişkilerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

14-20 Ekim haftasına başladığınızda kariyer hayatınız önceliğiniz olabilir. Görüşmelerinizde sonuç alamayabilirsiniz. Saat 00:07’de Pazartesi günü 20 derece Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Kariyer hayatınızda agresif olabileceğiniz durumlar olabilir. DEVAMI