14 - 20 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ
14-20 Ekim haftasına başladığınızda belirsizlikler yaşadığınız, kararlar almakta zorlandığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Pazartesi günü saat 00:07’de 20 derece Koç burcunda dolunay gerçekleşiyor. Sizin burcunuzdaki bu dolunayda sinirleriniz biraz gergin olabilir. DEVAMI
BOĞA
14-20 Ekim haftasına başladığınızda enerjinizin azaldığını hissedebilirsiniz. Özellikle baş ağrılarınız buna neden olabilir. Pazartesi 00:07’de Koç burcunda 20 derecede dolunay oluşuyor. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken günlerde olacaksınız. DEVAMI
İKİZLER
14-20 Ekim haftasına başladığınızda şansınız açık olsa da hayatınızın belli konularında netlik olmaması zihninizi kurcalayabilir. Pazartesi günü saat 00:07’de 20 derece Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Dostlarınızla olan ilişkilerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
YENGEÇ
14-20 Ekim haftasına başladığınızda kariyer hayatınız önceliğiniz olabilir. Görüşmelerinizde sonuç alamayabilirsiniz. Saat 00:07’de Pazartesi günü 20 derece Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Kariyer hayatınızda agresif olabileceğiniz durumlar olabilir. DEVAMI
ASLAN
14-20 Ekim haftasına başladığınızda eğitimleriniz gündemde olabilir. Pazartesi günü 20 derece Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Seyahatlerinizde çok dikkatli olmalısınız. Pasaport, bavul, çanta gibi eşyalarınıza göz kulak olun. DEVAMI
BAŞAK
14-20 Ekim haftasına başladığınızda ekonomik durumunuzda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Koç burcunda 20 derecede 00:07’de dolunay gerçekleşiyor. Maddi durumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. DEVAMI
TERAZİ
14-20 Ekim haftasına başladığınızda partnerinizle aranızda çözümsüz kalan sorunlar olabilir. Pazartesi günü 00:07 itibariyle Koç burcunun 20. derecesinde dolunay oluşuyor. Evlilik ve ilişki konularınızın üstünde meydana gelen bu dolunay, güzel giden ilişkinizde çatlaklara sebep olabilir. DEVAMI
AKREP
14-20 Ekim haftasına başladığınızda çalışma hayatınızda, işlerinizde sonuç almak için bir hayli uğraşabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir günde olacaksınız. DEVAMI
YAY
14-20 Ekim haftasına başladığınızda çocuğunuzla ve sevdiğinizle ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Pazartesi saat 00:07’de Koç burcunda 20 derecede dolunay meydana geliyor. Aşk hayatınızda agresif olacağınız bir günde olacaksınız. DEVAMI
OĞLAK
14-20 Ekim haftasına başladığınızda aile bireyleriyle ilgili sorunlara yoğunlaşabilirsiniz. Pazartesi günü saat 00:07’de 20 derece Koç burcunda dolunay oluşuyor. Aile hayatınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
KOVA
14-20 Ekim haftasına başladığınızda mesajlarınız, aramalarınız cevapsız kalabilir. Pazartesi 00:07’den itibaren 20 derece Koç burcunda dolunay gerçekleşiyor. Elektronik aletlerinize dikkat edin. DEVAMI
BALIK
14-20 Ekim haftasına başladığınızda maddi belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü 00:07’de dolunay Koç burcunun 20.derecesinde gerçekleşiyor. Maddi gelirinizi ilgilendiren bir durum gerginleşmenize neden olabilir. DEVAMI
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