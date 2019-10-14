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14 - 20 Ekim haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bu haftanın gündemini Pazartesi'nin ilk saatlerinde oluşan Koç burcundaki dolunay oluşturuyor. Hareketli bir hafta bizleri bekliyor.

14 - 20 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

14-20 Ekim haftasına başladığınızda belirsizlikler yaşadığınız, kararlar almakta zorlandığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Pazartesi günü saat 00:07’de 20 derece Koç burcunda dolunay gerçekleşiyor. Sizin burcunuzdaki bu dolunayda sinirleriniz biraz gergin olabilir. DEVAMI

BOĞA

boga

14-20 Ekim haftasına başladığınızda enerjinizin azaldığını hissedebilirsiniz. Özellikle baş ağrılarınız buna neden olabilir. Pazartesi 00:07’de Koç burcunda 20 derecede dolunay oluşuyor. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken günlerde olacaksınız. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

14-20 Ekim haftasına başladığınızda şansınız açık olsa da hayatınızın belli konularında netlik olmaması zihninizi kurcalayabilir. Pazartesi günü saat 00:07’de 20 derece Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Dostlarınızla olan ilişkilerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

14-20 Ekim haftasına başladığınızda kariyer hayatınız önceliğiniz olabilir. Görüşmelerinizde sonuç alamayabilirsiniz. Saat 00:07’de Pazartesi günü 20 derece Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Kariyer hayatınızda agresif olabileceğiniz durumlar olabilir. DEVAMI

ASLAN

aslan

14-20 Ekim haftasına başladığınızda eğitimleriniz gündemde olabilir. Pazartesi günü 20 derece Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Seyahatlerinizde çok dikkatli olmalısınız. Pasaport, bavul, çanta gibi eşyalarınıza göz kulak olun. DEVAMI

BAŞAK

basak

14-20 Ekim haftasına başladığınızda ekonomik durumunuzda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Koç burcunda 20 derecede 00:07’de dolunay gerçekleşiyor. Maddi durumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

14-20 Ekim haftasına başladığınızda partnerinizle aranızda çözümsüz kalan sorunlar olabilir. Pazartesi günü 00:07 itibariyle Koç burcunun 20. derecesinde dolunay oluşuyor. Evlilik ve ilişki konularınızın üstünde meydana gelen bu dolunay, güzel giden ilişkinizde çatlaklara sebep olabilir. DEVAMI

AKREP

akrep

14-20 Ekim haftasına başladığınızda çalışma hayatınızda, işlerinizde sonuç almak için bir hayli uğraşabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir günde olacaksınız. DEVAMI

YAY

yay

14-20 Ekim haftasına başladığınızda çocuğunuzla ve sevdiğinizle ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Pazartesi saat 00:07’de Koç burcunda 20 derecede dolunay meydana geliyor. Aşk hayatınızda agresif olacağınız bir günde olacaksınız. DEVAMI

OĞLAK

oglak

14-20 Ekim haftasına başladığınızda aile bireyleriyle ilgili sorunlara yoğunlaşabilirsiniz. Pazartesi günü saat 00:07’de 20 derece Koç burcunda dolunay oluşuyor. Aile hayatınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

14-20 Ekim haftasına başladığınızda mesajlarınız, aramalarınız cevapsız kalabilir. Pazartesi 00:07’den itibaren 20 derece Koç burcunda dolunay gerçekleşiyor. Elektronik aletlerinize dikkat edin. DEVAMI

BALIK

balik

14-20 Ekim haftasına başladığınızda maddi belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü 00:07’de dolunay Koç burcunun 20.derecesinde gerçekleşiyor. Maddi gelirinizi ilgilendiren bir durum gerginleşmenize neden olabilir. DEVAMI

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Stresli zaman içindeyiz ama kendimize dönüp baktığımızda...Stresli zaman içindeyiz ama kendimize dönüp baktığımızda...
Beklenmedik olaylara hazır olun! Beklenmedik olaylara hazır olun!
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