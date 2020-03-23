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  4. 14 gün kuralına uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verildi

14 gün kuralına uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 00:42 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak ikametlerinden çıkan çiftin, 26 Mart'a kadar evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

14 gün kuralına uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verildi

Karabük Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu'da ikamet eden ve Kovid-19 test sonucu negatif çıktığı belirtilen bir çift hakkında 14 gün evde kalma kuralına uymadıkları gerekçesiyle Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi, çiftin 26 Mart'a kadar dışarı çıkarılmadan evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

Kararda, çiftin 10 günlük yasal ve kesin süre içerisinde Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz hakları bulunduğu belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Karabük 14 gün kuralı

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