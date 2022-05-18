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  4. 14. kez gündeme getirildi! İşte çıkan sonuç... "Şikayetler arttı"

14. kez gündeme getirildi! İşte çıkan sonuç... "Şikayetler arttı"

18.05.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı UKOME toplantısında 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez gündeme getirildi. Teklif, oy çokluğuyla reddedilirken İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, taksiyle ilgili şikayetlerin arttığını aktardı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu ise İstanbul’da taksi sayısının artışına gerek olmadığını belirtti.

14. kez gündeme getirildi! İşte çıkan sonuç... "Şikayetler arttı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı Fatih'te bulunan Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi teklifi görüşüldü. 14. kez gündeme getirilen teklif oy çokluğu ile reddedildi.

"ŞİKAYETLER ARTTI"

Toplantıda konuşan ve teklifin gerekliliğini savunan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım taksi ile ilgili şikayetlerin arttığını belirtti. Verileri paylaşan Yıldırım, 2019 yılında İBB Çözüm Merkezi'ne gelen şikayet sayısının 103 bin 669 iken 2021 yılında bu rakamın 158 bin 719'a çıktığını söyledi.

"TAKSİ ARTIŞINI GEREK GÖRMÜYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu," İstanbul'da sayının artışına gerek yok. Sorunlar belli. Tarife, teknoloji, trafik sıkıntısı var. Yolcu seçme konusu şoför kaynaklı bir sıkıntı. Yetkililerle oturup bunu çözmek isteriz. İstanbul'da gerçekten taksi sayısında artışa ihtiyaç yok. Her toplantıda olduğu gibi aynı fikirdeyiz. İstanbul'da taksi artışını gerek görmüyoruz." diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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