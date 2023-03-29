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14 Mayıs için kritik viraj! Muhalefetin gözü kulağı Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde... Saati belli oldu

29.03.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine doğru geri sayım sürerken muhalefet cephesinin gözü kulağı bugün Ankara'da olacak. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir araya gelecek. 'Oy bölme' tartışmalarının sürdüğü muhalefette, toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken; görüşmenin saati de netleşti.

14 Mayıs için kritik viraj! Muhalefetin gözü kulağı Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde... Saati belli oldu

Seçimlere 46 gün gibi bir süre kalırken Ankara'da siyaset trafiği de hareketlendi. Seçimlere tek bir ortak adayla gitmek isteyen Millet İttifakı, bugün kritik bir adım atıyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imza toplayarak aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek.

GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu saat 17.00’de Memleket Partisi lideri İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Memleket Partisi’nden konuya dair yapılan açıklamada, “CHP Genel Merkezinden gelen talep üzerine; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17:00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'nde görüşeceklerdir” denildi.

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLİR Mİ?

'Oy bölme' tartışmalarının sürdüğü muhalefette, toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor. Kritik görüşme sonrası İnce'nin adaylık kararından geri adım atıp atmayacağı ise bilinmiyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce

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