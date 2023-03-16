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14 Mayıs'taki seçimler için milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

16.03.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin ve partililerin istifa etme süreci saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

14 Mayıs'taki seçimler için milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken, partiler milletvekili aday listesi oluşturmak için çalışmalarına hız verdi. Aday adayı olan isimler, başvurularını yaparken; kamu görevlileriyle ilgili kritik süre ise bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN İSTİFA SÜRESİ SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararı doğrultusunda, hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarındakilerin görevlerinden ayrılma süresi saat 17.00'de doldu.

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Ayrıca, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da emeklilik dilekçelerini sunma süresi aynı saat itibarıyla sona erdi.

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(AA)

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