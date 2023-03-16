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Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’

16.03.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı’nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından başlayan adaylık tartışmaları ile ilgili Muharrem İnce’den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, adaylığı ile ilgili yapılan eleştiriler hakkında “Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’

Siyaset kulisleri Muharrem İnce’nin adaylığı ile ilgili tartışmaları konuşurken Memleket Partisi liderinden çok konuşulacak bir çıkış geldi. Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, “Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara. İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur” ifadesini kullandı. İnce, “Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim” diye konuştu.

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Altaylı, İnce'nin bu sabah kendisine, "Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbet. Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz" mesajını yolladığını yazdı.

Altaylı, İnce'nin açıklamalarına ilişkin, "Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey. Ne de olsa hepsi eski dostları. Niye olmasın" yorumunu yaptı.

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