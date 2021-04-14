14 Nisan deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

14 Nisan gece saatlerinde büyüklüğü 3 olan ilk deprem Oniki Adalar merkezli olarak kaydedildi. Gece saatlerinde dikkat çeken bir deprem ise yine Oniki Adalar’da gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki deprem oldu. Derinliği 5.0 olarak kaydedilen deprem, Kandilli Rasathanesi’nin listesine göre 14 Nisan gecesi 03:11’de gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini haberimizde derledik.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





