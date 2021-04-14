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14 Nisan deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

14.04.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz 50’den fazla küçük sarsıntılarla sallanıyor. 14 Nisan gece saatlerinde büyüklüğü 3’den büyük olan 6 deprem gerçekleşti. Bütün gece ortalama iki 2 büyüklüğündeki depremlerle sık sık sallanan Akdeniz kıyıları, korkuttu. AFAD ve Kandilli Rasathanesinin listelediği depremlere göre, depremlerin büyük bir çoğunluğu Oniki Adalar’da gerçekleşti. 14 Nisan gece boyunca depremler ortalama 10 dakika arayla Akdeniz’i salladı.

14 Nisan deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

14 Nisan gece saatlerinde büyüklüğü 3 olan ilk deprem Oniki Adalar merkezli olarak kaydedildi. Gece saatlerinde dikkat çeken bir deprem ise yine Oniki Adalar’da gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki deprem oldu. Derinliği 5.0 olarak kaydedilen deprem, Kandilli Rasathanesi’nin listesine göre 14 Nisan gecesi 03:11’de gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini haberimizde derledik.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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deprem kandilli rasathanesi Akdeniz

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