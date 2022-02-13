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14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir?

13.02.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat Sevgililer Günü için birçok alternatif bulunabilir. İsterseniz küçük bir hediye isterseniz de küçük bir tatil kaçamağı bu seçenekler tamamen size kalmış. 14 Şubat Sevgililer Günü için gönlü tatilden yana olanlar için sevgiliyle yada eşinizle gidebileceğiniz yerleri sizin için sıraladık. 14 Şubat Sevgililer Günü nereye gidilir ya da 14 Şubatta nereler gezilir işte detaylar...

14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye olarak tercih edebileceğiniz alternatiflerden biri de tatillerdir. Şehrin gürültüsünden kalabalık insan yığınlarından uzaklaşmak böyle özel günlerde daha cazip hale geliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilinizle mesafeye ve zaman sınırlamanız varsa, ya da mesafe önemli değil diyorsanız size uygun fikirlerimiz var. 14 Şubat Sevgililer Günü nereye gidilir sorusunun cevabını haberimizin içinde bulabilirsiniz.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEREYE GİDİLİR?

-Sevgilinizle romantik anlar yaşamak isterseniz ilk önce Kapadokya
Nevşehir yolculuğu yapabilirsiniz. Kapadokya, Türkiye’nin en romantik yeri olarak görülüyor.

-Diğer bir seçenek de Abant – Bolu, doğal manzaralara karşı bir küçük yürüyüş.

  • Safranbolu – Karabük, sevgili ile gidilecek romantik tatil yerlerinden biri.

  • Pierre Loti Tepesi – İstanbul, dizi yada filmlerdeki romantikliği arayanlar için.

  • Uludağ – Bursa, Sevgililer Günü’nde Kayak Tatili

  • İstanbul düşünülüyorsa tabiki olmazsa olmazlardan Adalar da tercih edilebilir. Hem İstanbul'un gürültüsünden de uzaklaşmış olursunuz.

  • Şehir dışında olmak istiyorsanız bir diğer alternatif Marmaris – Muğla olabilir. Güneye doğru küçük bir aşk serüvenine çıkabilirsiniz.

SEVGİLİYLE GİDİLEBİLECEK ROMANTİK YERLER

-Terrace Houses – Şirince. Adıyla da anlaşılacağı gibi şirin bir tatil sizi bekliyor olabilir.

  • Manici Kasrı – Yeşilyurt Köyü, Kazdağları

  • Urla Bağevi – Yağcılar Köyü, Urla İzmir çok tercih edilen yerlerden biridir.

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