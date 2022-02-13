14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye olarak tercih edebileceğiniz alternatiflerden biri de tatillerdir. Şehrin gürültüsünden kalabalık insan yığınlarından uzaklaşmak böyle özel günlerde daha cazip hale geliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilinizle mesafeye ve zaman sınırlamanız varsa, ya da mesafe önemli değil diyorsanız size uygun fikirlerimiz var. 14 Şubat Sevgililer Günü nereye gidilir sorusunun cevabını haberimizin içinde bulabilirsiniz.
-Sevgilinizle romantik anlar yaşamak isterseniz ilk önce Kapadokya
Nevşehir yolculuğu yapabilirsiniz. Kapadokya, Türkiye’nin en romantik yeri olarak görülüyor.
-Diğer bir seçenek de Abant – Bolu, doğal manzaralara karşı bir küçük yürüyüş.
Pierre Loti Tepesi – İstanbul, dizi yada filmlerdeki romantikliği arayanlar için.
Uludağ – Bursa, Sevgililer Günü’nde Kayak Tatili
İstanbul düşünülüyorsa tabiki olmazsa olmazlardan Adalar da tercih edilebilir. Hem İstanbul'un gürültüsünden de uzaklaşmış olursunuz.
-Terrace Houses – Şirince. Adıyla da anlaşılacağı gibi şirin bir tatil sizi bekliyor olabilir.
Manici Kasrı – Yeşilyurt Köyü, Kazdağları
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