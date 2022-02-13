14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye olarak tercih edebileceğiniz alternatiflerden biri de tatillerdir. Şehrin gürültüsünden kalabalık insan yığınlarından uzaklaşmak böyle özel günlerde daha cazip hale geliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilinizle mesafeye ve zaman sınırlamanız varsa, ya da mesafe önemli değil diyorsanız size uygun fikirlerimiz var. 14 Şubat Sevgililer Günü nereye gidilir sorusunun cevabını haberimizin içinde bulabilirsiniz.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEREYE GİDİLİR?

-Sevgilinizle romantik anlar yaşamak isterseniz ilk önce Kapadokya

Nevşehir yolculuğu yapabilirsiniz. Kapadokya, Türkiye’nin en romantik yeri olarak görülüyor.

-Diğer bir seçenek de Abant – Bolu, doğal manzaralara karşı bir küçük yürüyüş.

Safranbolu – Karabük, sevgili ile gidilecek romantik tatil yerlerinden biri.



Pierre Loti Tepesi – İstanbul, dizi yada filmlerdeki romantikliği arayanlar için.

Uludağ – Bursa, Sevgililer Günü’nde Kayak Tatili

İstanbul düşünülüyorsa tabiki olmazsa olmazlardan Adalar da tercih edilebilir. Hem İstanbul'un gürültüsünden de uzaklaşmış olursunuz.

Şehir dışında olmak istiyorsanız bir diğer alternatif Marmaris – Muğla olabilir. Güneye doğru küçük bir aşk serüvenine çıkabilirsiniz.

SEVGİLİYLE GİDİLEBİLECEK ROMANTİK YERLER

-Terrace Houses – Şirince. Adıyla da anlaşılacağı gibi şirin bir tatil sizi bekliyor olabilir.