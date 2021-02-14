14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 287 oldu.

6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

Toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Şubat) koronavirüs nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 706 olarak açıklanmıştı.





