14 yaşındaki çocuğu ölüme götüren tehlikeli TikTok oyunu! Detaylar dehşete düşürdü

30 yaşındaki İskoçyalı anne Lauryn Keating, 14 yaşındaki oğlu Leon Brown'u 25 Ağustos'ta odasında tepkisiz hale yatarken buldu. TikTok kullanan çocuklar arasında viral haline gelen korkunç oyun, genç Leon'un hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bir polis sözcüsü, Leon'un ölümüyle alakalı şüpheli bir durum olmadığını kaydetti.

ÖLÜMCÜL OYUN BİR ÇOCUĞUN CANINI ALDI!

Leon Brown, boğma oyunu nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümcül meydan okuma, insanları bilinçsiz hale gelene kadar nefes almamaya teşvik ediyor. Bu, beyinde nöbetlere, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabiliyor.

Yatak odasında ölü bulunan gencin acılı annesi, TikTok'ta viral hale gelen tehlikeli oyun Blackout

Challenge'a nasıl katıldığını anlattı. Lauryn Keating, Daily Record'a şunları söyledi:

"Leon'un arkadaşlarından biri, TikTok'ta gördükten sonra Facetime'da onlarla meydan okuma yaptığını

söyledi. Leon'um ilk deneyen kişinin kendisi olacağını düşündü. O ve arkadaşları muhtemelen bunun

şaka olduğunu düşündüler. FaceTime'da birlikte olduğu çocuklardan biri ise bana ne yaptığını anlattı.

Leon'un uyanacağını düşündüklerini söyledi. Ama Leon uyanmadı."

"BU ONLINE MEYDAN OKUMALAR HAYATLARINA DEĞMEZ"

Acılı anne Keating, son olarak kendi çocuklarının Leon ile aynı kaderi paylaşmaması için uyarıda

bulunarak ebeveynlere seslendi. Keating, "Kendi çocuğunuzdan bunu yapmasını beklemiyorsunuz.

Lütfen onları uyarın. Bu online meydan okumalar hayatlarına değmez. Beğeni ya da ne için

yapıyorlarsa, buna değmez" dedi.

TIKTOK'TAN AÇIKLAMA

TikTok ise kullanıcıların ilgili videolar paylaşmasını önlemek için önlemler aldığını ve uygulamada

'Blackout Challenge' terimini arayan kullanıcıların bir güvenlik merkezine yönlendirildiğini söyledi.

Bir TikTok sözcüsü ise "En içten taziyelerimiz trajik kaybı olan aileye gidiyor. Topluluğumuzun güvenliği

önceliğimizdir ve tehlikeli bir meydan okumayla ilgili her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz. Bu nitelikteki

içerik platformumuzda yasaktır ve bulunursa kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.

