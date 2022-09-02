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14 yaşındaki çocuğu ölüme götüren tehlikeli TikTok oyunu! Detaylar dehşete düşürdü

02.09.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta viral olan tehlikeli oyun, 14 yaşındaki Leon Brown'un ölümüne yol açtı. Birleşik Krallık'ta yaşayan Brown'un cansız bedeni annesi tarafından odasında bulundu. Brown'un boğma oyunu nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Acılı anne, oğlunun tehlikeli oyuna nasıl katıldığını anlatırken detaylar dehşete düşürdü.

14 yaşındaki çocuğu ölüme götüren tehlikeli TikTok oyunu! Detaylar dehşete düşürdü

30 yaşındaki İskoçyalı anne Lauryn Keating, 14 yaşındaki oğlu Leon Brown'u 25 Ağustos'ta odasında tepkisiz hale yatarken buldu. TikTok kullanan çocuklar arasında viral haline gelen korkunç oyun, genç Leon'un hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bir polis sözcüsü, Leon'un ölümüyle alakalı şüpheli bir durum olmadığını kaydetti.

ÖLÜMCÜL OYUN BİR ÇOCUĞUN CANINI ALDI!

Leon Brown, boğma oyunu nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümcül meydan okuma, insanları bilinçsiz hale gelene kadar nefes almamaya teşvik ediyor. Bu, beyinde nöbetlere, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabiliyor.

Keating

Yatak odasında ölü bulunan gencin acılı annesi, TikTok'ta viral hale gelen tehlikeli oyun Blackout
Challenge'a nasıl katıldığını anlattı. Lauryn Keating, Daily Record'a şunları söyledi:

"Leon'un arkadaşlarından biri, TikTok'ta gördükten sonra Facetime'da onlarla meydan okuma yaptığını
söyledi. Leon'um ilk deneyen kişinin kendisi olacağını düşündü. O ve arkadaşları muhtemelen bunun
şaka olduğunu düşündüler. FaceTime'da birlikte olduğu çocuklardan biri ise bana ne yaptığını anlattı.
Leon'un uyanacağını düşündüklerini söyledi. Ama Leon uyanmadı."

"BU ONLINE MEYDAN OKUMALAR HAYATLARINA DEĞMEZ"

Acılı anne Keating, son olarak kendi çocuklarının Leon ile aynı kaderi paylaşmaması için uyarıda
bulunarak ebeveynlere seslendi. Keating, "Kendi çocuğunuzdan bunu yapmasını beklemiyorsunuz.
Lütfen onları uyarın. Bu online meydan okumalar hayatlarına değmez. Beğeni ya da ne için
yapıyorlarsa, buna değmez" dedi.

TIKTOK'TAN AÇIKLAMA

TikTok ise kullanıcıların ilgili videolar paylaşmasını önlemek için önlemler aldığını ve uygulamada
'Blackout Challenge' terimini arayan kullanıcıların bir güvenlik merkezine yönlendirildiğini söyledi.
Bir TikTok sözcüsü ise "En içten taziyelerimiz trajik kaybı olan aileye gidiyor. Topluluğumuzun güvenliği
önceliğimizdir ve tehlikeli bir meydan okumayla ilgili her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz. Bu nitelikteki
içerik platformumuzda yasaktır ve bulunursa kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Oyun challenge meydan okuma ölüm
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