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  4. 14 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı! Sebebi korkunç

14 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı! Sebebi korkunç

12.11.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da sigara meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir çocuğu bıçakla ağır yaralayan 14 yaşındaki şüpheli çocuk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

14 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı! Sebebi korkunç

Olay, 2 gün önce Hamidiye Mahallesi 757 sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi.

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SAĞ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, parkta vakit geçiren M.U. (14) isimli çocuk, parkta bulunan M.E.Ö.’den (14) sigara istedi. Kendisine sigara vermeyi reddeden arkadaşıyla tartışan çocuk yanında bulundurduğu bıçakla kavga ettiği M.E.Ö’yü sağ bacağından bıçakladı.

DURUMU AĞIR

Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan çocuk tutuklanarak Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

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Aksaray
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