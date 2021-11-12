14 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı! Sebebi korkunç

Olay, 2 gün önce Hamidiye Mahallesi 757 sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi.

SAĞ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, parkta vakit geçiren M.U. (14) isimli çocuk, parkta bulunan M.E.Ö.’den (14) sigara istedi. Kendisine sigara vermeyi reddeden arkadaşıyla tartışan çocuk yanında bulundurduğu bıçakla kavga ettiği M.E.Ö’yü sağ bacağından bıçakladı.

DURUMU AĞIR

Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan çocuk tutuklanarak Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)



