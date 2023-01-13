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  4. 14 yıl önce kardeşini öldüren adamı trafikte sıkıştırdı! Aracının içinde kurşun yağdırdı

14 yıl önce kardeşini öldüren adamı trafikte sıkıştırdı! Aracının içinde kurşun yağdırdı

13.01.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Orhan K. (42) isimli şahıs, 14 yıl önce kardeşini öldüren Hüseyin Zümrüt’ü (70) hafif ticari aracıyla trafikte seyir halindeyken sıkıştırıp, kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan Zümrüt hayatını kaybetti.

14 yıl önce kardeşini öldüren adamı trafikte sıkıştırdı! Aracının içinde kurşun yağdırdı

Olay, saat 13.30 sıralarından İznik ilçesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Hüseyin Zümrüt’ün kullandığı hafif ticari araç, yanına yaklaşan bir başka hafif ticari araç tarafından sıkıştırıldı. Araç sürücüsü, tabancasını çekip Zümrüt’e peş peşe ateş etti. Hüseyin Zümrüt kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Zümrüt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin Orhan K. olduğu tespit edildi. Hüseyin Zümrüt’ün, Orhan K.'nin kardeşi Mustafa Korkmaz’ı 2009 yılında düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirlendi.

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ARAÇTAN İNİP KONTROL ETTİ

Bu arada, saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Orhan K.'nin kullandığı araçla Zümrüt’ün aracını sıkıştırıp yanına yaklaşarak ateş ettiği, ardından da inip durumunu kontrol ettiği görüldü. Polisin Orhan K.'yi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. (DHA)

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