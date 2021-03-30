HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 14 yıldır aranan mafya lideri korona olunca yakalandı

14 yıldır aranan mafya lideri korona olunca yakalandı

30.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan polisinin en tehlikeli suçlular listesinde 2007 yılından beri aradığı mafyası 'Ndrangheta lideri Portekiz'de Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yakalandı.

14 yıldır aranan mafya lideri korona olunca yakalandı

Reggio Calabria jandarma ekipleri, 43 yaşındaki Francesco Pelle'nin pazartesi sabahı I-Can (‘Ndrangheta'ya karşı Interpol İşbirliği) projesi işbirliği ve Portekiz polisinin desteği ile Lizbon'da yakalandığını duyurdu.

Son olarak 2019 yılında Milano'da izini kaybettiren mafya liderinin, Covid-19 tedavisi için Lizbon Sao José Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada ele geçirildiği belirtildi.

Pelle hakkında, 2006 yılında San Luca'da farkı mafya ailelerinin karıştığı bir kan davasında, onlarca kişinin öldüğü ve bir çocuk dört kişinin yaralandığı bir çatışma nedeniyle kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunuyordu.

2006 yılında omuriliğinden vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum olan mafya lideri, San Luca katliamının intikamı olarak görülen, Almanya'nın Duisburg kentinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir çatışmadan sağ olarak kurtulduktan sonra 2008 yılında İtalya'nın Pavia kentinde bir klinikte tedavi görürken yakalanmış ve yargı önüne çıkarılmıştı.

Francesco Pelle, Milano Temyiz Mahkemesi'nde görülen davası sırasında ev hapsinde tutulurken kaçmayı başarmıştı.

İtalya'nın güneyindeki Kalabriya bölgesinde doğan ve Avrupa'nın en büyük mafya organizasyonu olarak kabul edilen 'Ndrangheta mafyasının 355 üyesi, Ocak ayında başlayan ülke tarihinin en büyük ikinci organize suç örgütü duruşmasında yargılanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Tokyo'da parti yaptıJaponya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Tokyo'da parti yaptı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İtalya

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Korona kurbanlarının anısına 150 bin kalp

Korona kurbanlarının anısına '150 bin kalp'

Brezilya'da deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı

Brezilya'da deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı

Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Tokyo'da parti yaptı

Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Tokyo'da parti yaptı

AB'den Türkiye açıklaması: Devam etmeliyiz!

AB'den Türkiye açıklaması: Devam etmeliyiz!

Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor

Banyo yapmak da kabus, ağlamak da!

Köpek balığı saldırısından kurtuldu ama içinden çıkanlar şoke etti! 'Yaşaması mucize'

Köpek balığından kurtuldu ama doktorlar bile şaşkına döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.