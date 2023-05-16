15-21 Mayıs 2023 haftası burçları neler bekliyor? 15-21 Mayıs 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte mucize, şans ve bereketi beraberinde getiren Jüpiter hareketi 16 Mayıs’tan itibaren Boğa burcuna geçecek. 17 Mayıs’ta Jüpiter ve Pluton’un karşı karşıya geldiği açı hayatınızda özellikle uzun süredir üstesinden gelemediğiniz bazı konuları yeniden düşünmek için kendinize bir şans daha vermenize yardımcı olacak.

KOÇ

Merkür gerilemesinden sonra biraz para kazanmaya hazırsınız. Jüpiter Salı günü Boğa'ya girip değer bölgenize girdiğinde, yılın geri kalanında tam da bunu yapıyor olacaksınız. Önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla para kazanma olasılığınız çok yüksek ve bu da kendinize olan güveninizi artırıyor. Geleceğinize yatırım yapın.

Cuma günü Boğa burcundaki yeniay sırasında gerçekçi finansal hedefler belirleyerek başlayın. Bu yıl para konusunda şanslı olsanız da, hepsini tek bir yerde harcamayın. Daha sonra karşılığını verecek planlar yapmaya başlayın.

Mars Cumartesi günü Aslan burcuna girerek zevk bölgenize girdiğinde eğlenmek için bolca zamanınız olacak. Önümüzdeki birkaç hafta, yaşamınıza güçlü bir dozda ana karakter enerjisi getirecek. Kendinizi tutkularınıza kaptırmak ve gevşemek için kullanın.

BOĞA

Jüpiter Salı günü burcunuza girdiğinde, yılın geri kalanında başarılı olmanızı sağlayacak şekilde şans size büyük bir şekilde geliyor. Daha iyimser bir ruh halinin içinde olacaksınız. Bu yüzden yeni başlangıçlar için harika bir zaman. Kendinize yeni hedefler belirlerken hayallerinizi hayata geçirin.

Hayatınızın bir sonraki aşamasına başlamaya hazırsınız, bu nedenle Cuma günü burcunuzdaki yeni ay sırasında yeni başlangıçlar gerçekten başlayabilir. Peşinden koşacak yeni hayaller bulmaya hazır olun. Gerçekten ne istiyorsunuz? Bunu kapsamlı bir şekilde düşünün.

Cumartesi, Mars Aslan burcuna girerek ev bölgenize ilerlediğinde nostalji dalgaları getirir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, evinizin konforunu özlerken, içinizdeki çocuğu besliyor olacaksınız. Kendinize duygusal bir güvenlik alanı arayın.

İKİZLER

Bu hafta, Jüpiter Salı günü Boğa burcuna girerek bilinçaltı bölgenize ilerlediğinde ruhsal bir uyanış getiriyor. Yılın geri kalanında, artık size hizmet etmeyen derin korkulardan ve kalıplardan kurtulmakla görevlendirileceksiniz. Karmik ödüllerinizi alabilmek için geçmişinizin acısını iyileştirmeye odaklanın.

Cuma günü Boğa burcundaki yeniay sırasında duygusal pillerinizi şarj ederek başlayın. Bu, zihninize, bedeninize ve ruhunuza ve bunların hepsini nasıl birbirine bağlayacağınıza odaklanmak için harika bir gün. Meditasyon yaparak veya duygularınızı günlüğe kaydederek yalnızlıkta rahatlık bulun.

Özellikle Mars Cumartesi günü Aslan burcuna girerek iletişim bölgenize girdiğinde söyleyecek çok şeyiniz olacak. Sevgili İkizler, tutkulu fikirlerinizi ortaya koymak için harika bir zaman. Çok dikkat çekebilirler. Sadece sırlarınızı vermeyin.

YENGEÇ

Bu hafta, Jüpiter Salı günü Boğa burcuna girerek yılın geri kalanında olacağı sosyal bölgenize geçtiğinde bir sosyal dönem başlıyor. Bu, sosyal çevrenizi genişletmek ve hayatınızın her alanında yardımcı olabilecek yeni arkadaşlar edinmek için harika bir fırsat. Hayalinizdeki yaşam için çalışırken aniden beklenmedik şeyler olabilir. Alçakgönüllü kalın ve yapabildiğiniz zaman başkalarına yardım edin.

Cuma günü Boğa burcundaki yeni ayda arkadaşlıklar başlayacak. Bu sizin değerlerinizi ve inançlarınızı paylaşan yeni arkadaşlar edinmek için harika bir gün olacak! Bazı gönüllü işler yapın ve topluluğunuzun diğer üyelerine yardım edin. Küçük eylemler bile büyük değişikliklere yol açabilir.

Cumartesi günü Mars Aslan burcuna girerek değer bölgenize girdiğinde haftayı iddialı bir notla bitirin. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca para kazanmaya yönlendirileceksiniz. Özellikle sizi mutlu eden şeyleri satın almak isteyeceksiniz.

ASLAN

Jüpiter Salı günü Boğa burcuna girerek kariyer bölgenize girdiğinde, yılın geri kalanında hırs ana tema olacak. Uğruna çalıştığınız büyük hedefler gerçek oluyor. İtibarınıza ve kendinizi nasıl geliştireceğinize odaklanın. Zirveye çıkmanıza yardımcı olabilecek önemli bağlantılar kurarken kariyerinizde şanslı olacaksınız.

Sizi hırslarınızı beslemeye teşvik eden Cuma günü Boğa yeniayı sırasında yeni hedefler için çalışmaya başlayın. Bir hedef belirleyerek ve ona ulaşmak için bir plan yaparak başlayın. Bunu gerçekleştirmek için bir an önce işe koyulmalısınız.

Özellikle Cumartesi günü Mars burcunuza girdiğinde büyük bir coşku ve enerji artışı elde edeceğiniz için. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ateşli bir tutkuyla dünyaya meydan okumaya hazır olacaksınız.

BAŞAK

Jüpiter Salı günü Boğa burcuna girerek genişleme bölgenize girdiğinde yılın geri kalanında macera sizi bekliyor. Bu yön, seyahat etmek, çalışmak ve dünya hakkında daha fazlasını keşfetmek için birçok fırsat sunar. Korku (ve her zamanki kaygınız) olmadan ufkunuzu genişletmenize izin verin.

Maceranıza Cuma günü Boğa yeniayı sırasında başlayın, ancak gelecek için eğlenceli bir şeyler yaptığınızdan emin olun. İster kurslara kaydoluyor, ister bir gezi rezervasyonu yapıyor olun, şimdi anlayış tohumlarını ekmenin ve büyümelerini izlemenin tam zamanı.

Cumartesi günü Mars Aslan burcuna girdiğinde bilinçaltınız direksiyona geçer ve şifa bölgenize doğru ilerler. Derin duygularınız nihayet yüzeye çıkıyor ve hissedilmeyi talep ediyor. Sonunda geçmişten kurtulma ve gerçek hayallerinizi keşfetme fırsatına sahip olacaksınız. Akıl sağlığınız için kendinizi kabul etmeyi öğrenin Başak.

TERAZİ

Jüpiter Salı günü Boğa burcuna girdiğinde yılın geri kalanında paylaşmak büyük bir öneme sahip oluyor. Bir şeyi miras almanız, bir iş geliştirmeniz veya bir takım oyuncusu olmayı öğrenmeniz için güçlü bir olasılık var. Aynı zamanda değer verdiğiniz insanlarla derin bağlar geliştirmek için samimi bir zamandasınız.

Cuma günü Boğa burcu yeniayında birlikte vakit geçirdiğiniz insanlardan paranızı nereye koyduğunuza kadar hayatınızda bazı önemli değişiklikler yaparak başlayın. Bu, herhangi bir krediyi ödemek ve mali durumunuzu gelecek için planlamak için ideal bir zamandır.

Haftalarca sıkı çalıştıktan sonra, Cumartesi günü Mars Aslan burcuna girerek sosyal bölgenize girdiğinde dışarı çıkıp eğlenmeye hazırsınız. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, yeni arkadaşlar edinmek ve tutkularınızın peşinden gitmek için gereken güce ve enerjiye sahip olacaksınız. İşler sihir gibi geliştikçe beklenmedik şeyler kolayca gelir.

AKREP

Jüpiter Salı günü Boğa burcuna girerek ortaklık bölgenize girdiğinde, yılın geri kalanında ilişkiler ana odak noktası olacak. Bu, iş ortaklıkları kurmaktan evlenmeye kadar tüm önemli bağlantılarınızın seviyesini yükseltmek için harika bir zaman. Sözleşmeler imzalamak ve mükemmel eşinizi bulmak için iyi bir zaman.

Cuma günü Boğa burcu yeniayında sizler için aşk havası hakim olacak. İster aşık olduğunuz kişiye çıkma teklif ediyor ister ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşıyor olun, çatışmayı sona erdirmek ve bağlantıyı kucaklamak için iyi bir zaman. Her şeyi kendi başınıza yapmak zorunda değilsiniz.

Cumartesi günü Mars Aslan burcuna girerek kariyer bölgenize girdiğinde haftayı iddialı bir notla bitirin. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, doğru insanlar tarafından fark edilmenizi sağlayan daha kamusal bir rol üstlenerek itibarınızı artırabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın.

YAY

Jüpiter Salı günü Boğa burcuna girerek rutin bölgenize geçtiğinde, yılın geri kalanını ekstra üretken olarak geçireceksiniz. Sevgili Yay, birlikte hareket etmeye çalıştığınız için bu, büyük ölçüde bir danışmanlık dönemidir. Borçları ödemek, kariyeriniz üzerinde çalışmak ve hatta bir evcil hayvan edinmek için ideal bir zaman.

Cuma günü Boğa burcundaki yeni ayda bu sağlıklı alışkanlıklara başlayın. Bu, kendiniz üzerinde çalışmak ve hayatınızı daha iyi hale getirmek için harika bir gün. Sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla randevular ayarlayarak bir egzersiz rutini başlayın.

Mars Cumartesi günü Aslan burcuna girerek genişleme bölgenize girdiğinde eğlence ve heyecan için daha fazla zamanınız olacak. Pasaportunuzu hazırlayın, çünkü yaza girerken macera arayışı içinde olacaksınız. Spontane olun, ufkunuzu genişletecek yeni deneyimlere kendinizi bırakın ve eğlenin!

OĞLAK

Salı, Jüpiter'in Boğa burcuna girerek zevk alanınıza girmesiyle hayatınızda eğlenceli ve mutluluk dolu bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Sonunda oynamaya izin verdiğinizde romantizm ve yaratıcı fırsatlar sizi bekliyor. Bu, bir aşk ilişkisine başlamak, yeni bir hobi bulmak ve hayatı dolu dolu yaşamak için harika bir zaman. Sevincini kucakla, Oğlak!

Cuma günü Boğa yeniayında eğlenmeye başlayın. Bir gün izin al ve sadece rahatlamayı öğren. Bu, yaratıcı bir projeye başlamak, bir aşk ilişkisini beslemek veya şehirde yeni bir şeyler denemek için ideal bir zamandır. Kendinizi şımartın!

Özellikle Mars Cumartesi günü Aslan burcuna girerek dönüşüm bölgenize girdiğinde büyük değişiklikler yolunuza çıkıyor. Hayatınızdaki bir şeyden memnun değilseniz, onu değiştirmek veya bir köprüyü yakmak için motive olacaksınız. Devam etmek anlamına gelse bile enerjinizi hayatınızı iyileştirmeye harcayın.

KOVA

Ev, kalbin olduğu ve Jüpiter Salı günü Boğa burcuna girip aile bölgenize girdiğinde yılın geri kalanında şans ve bolluğun olacağı yerdir. Aile ilişkilerine yatırım yapmak ve bağlarınızı güçlendirmek için harika bir zaman. Kendinizi bazı büyük iyileştirmeler yapmaya adadığınız son derece anlamlı bir dönemdesiniz.

Cuma günü Boğa yeniayı sırasında iç ve dış güvenliğinize odaklanın. Bu, zor zamanlarda güvenebileceğiniz bir destek sistemi oluşturmak için harika bir gün. Yaz gelmeden önce kendinize bakmaya başlayın.

Cumartesi günü Mars Aslan burcuna girerek ortaklık bölgenize girdiğinde, evinizi düşünürken beyninizde aşk olabilir. Bu, üzerine bir hayat kurabileceğiniz ilişkiler kurmak için harika bir zaman. Kova, bu bağları yükseltin ve tüm çatışmaları şimdi çözün.

BALIK

Jüpiter Salı günü Boğa burcuna girerek iletişim bölgenize girdiğinde kelimeler kolayca gelir. Sözleriniz, kendinizi güvende hissetmenize ve yılın geri kalanında büyümek için inanılmaz fırsatların kilidini açmanıza yardımcı olabilir. Gururla konuşun ve başarılarınızın anahtarlarını elinizde tutun.

Cuma günü Boğa burcundaki yeni ayda en keskin halinizdesiniz ve bu durum size zihinsel bir destek sağlıyor. Bu, gelecek fırsatların katalizörü olabilecek bazı önemli konuşmalar yapmak için harika bir zaman.

Cumartesi günü Mars Aslan burcuna girerek üretkenlik bölgenize girdiğinde, tüm enerjinizi kendinizi geliştirmeye harcayın. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca sağlığınızı ciddiye alacaksınız, bu nedenle daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeye çalışın. Daha fazla enerjiniz olacak, ancak harika şeyler başarmak için öz disiplin uygulamanız gerekecek.



