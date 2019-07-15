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15-21 Temmuz haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 15.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Bu haftanın en önemli olayı Oğlak burcunda gerçekleşecek olan parçalı Ay tutulması olacaktır.

15-21 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda ağırlıklı olarak kariyer konularınız gündemde olacaktır. 17 Temmuz Çarşamba saat 00:38’de tam da bu konulara vurgu yapacak Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. DEVAMI

BOĞA

boga

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda seyahatleriniz, akademik konularınız, yurt dışı işleriniz gündemde olabilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda finansal konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Pazartesi sürpriz bir para elinize geçebilir. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız en ön sırada yer alacaktır. Pazartesi bu konuda sürprizler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda çalışma hayatınız, sağlığınız önceliğiniz olacaktır. Bu konuların tam da üstüne 17 Temmuz Çarşamba günü saat 00:38’de Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. DEVAMI

BAŞAK

basak

15-21 Temmuz haftasına aşkla ve şansla başlıyorsunuz. Özellikle Pazartesi aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda ailenize önem vermeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Çarşamba günü 17 Temmuz saat 00:38’de Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. DEVAMI

AKREP

akrep

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, kardeşleriniz, sosyal ilişkileriniz öne çıkabilir. 17 Temmuz Çarşamba günü saat 00:38’de Oğlak burcunda Ay tutulması meydana geliyor. Parçalı Ay tutulmasında elektronik aletlerinize dikkat edin. DEVAMI

YAY

yay

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda maddi konularınız ağırlıklı olarak vaktinizi alacaktır. Pazartesi maaşınızda, gelirinizde sürpriz bir artış olabilir. Çarşamba 17 Temmuz günü saat 00:38’de Oğlak burcunda Ay tutulması meydana geliyor. DEVAMI

OĞLAK

oglak

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda önceliğiniz kendiniz oluyorsunuz. Başkaları değil kendiniz için adımlar atmanız gereken bir haftadasınız. Çünkü bizzat sizin burcunuzda bir tutulma gerçekleşiyor. DEVAMI

KOVA

kova

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda aklınızda hep geçmişteki bir konu takılı olabilir. Hislerinizin de güçlü olacağı Pazartesi günü eski birinden sürpriz bir haber alabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

15-21 Temmuz haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Özellikle Pazartesi yaşadığınız sürpriz gelişmeler sizi mutlu edebilir. 17 Temmuz Çarşamba saat 00:38’de Oğlak burcunda Ay tutulması oluşuyor. DEVAMI

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