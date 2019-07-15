15-21 Temmuz haftalık burç yorumları

15-21 Temmuz haftasına aşkla ve şansla başlıyorsunuz. Özellikle Pazartesi aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. DEVAMI

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda çalışma hayatınız, sağlığınız önceliğiniz olacaktır. Bu konuların tam da üstüne 17 Temmuz Çarşamba günü saat 00:38’de Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. DEVAMI

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız en ön sırada yer alacaktır. Pazartesi bu konuda sürprizler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda ağırlıklı olarak kariyer konularınız gündemde olacaktır. 17 Temmuz Çarşamba saat 00:38’de tam da bu konulara vurgu yapacak Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. DEVAMI

AKREP

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, kardeşleriniz, sosyal ilişkileriniz öne çıkabilir. 17 Temmuz Çarşamba günü saat 00:38’de Oğlak burcunda Ay tutulması meydana geliyor. Parçalı Ay tutulmasında elektronik aletlerinize dikkat edin. DEVAMI

YAY

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda maddi konularınız ağırlıklı olarak vaktinizi alacaktır. Pazartesi maaşınızda, gelirinizde sürpriz bir artış olabilir. Çarşamba 17 Temmuz günü saat 00:38’de Oğlak burcunda Ay tutulması meydana geliyor. DEVAMI

OĞLAK

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda önceliğiniz kendiniz oluyorsunuz. Başkaları değil kendiniz için adımlar atmanız gereken bir haftadasınız. Çünkü bizzat sizin burcunuzda bir tutulma gerçekleşiyor. DEVAMI

KOVA

15-21 Temmuz haftasına başladığınızda aklınızda hep geçmişteki bir konu takılı olabilir. Hislerinizin de güçlü olacağı Pazartesi günü eski birinden sürpriz bir haber alabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

15-21 Temmuz haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Özellikle Pazartesi yaşadığınız sürpriz gelişmeler sizi mutlu edebilir. 17 Temmuz Çarşamba saat 00:38’de Oğlak burcunda Ay tutulması oluşuyor. DEVAMI

