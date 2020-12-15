15 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları... Güneş tutulmasının burçlara etkisi!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 15 Aralık 2020 Salı günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak.
15 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Salı burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 15 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. İletişim trafiğiniz artabilir, iş bağlantılı görüşmeler yapabilirsiniz. Kardeşler, akrabalar ve iş arkadaşlarıyla ilişkiler öne çıkabilir. Sağlıkla ilgili danışmanlık ve hizmetler alabilirsiniz. Hareket halinde olmak, zihni rahatlatıyor olacak.
Bugün haberci rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir. Yardımlar ve fedakarlıklar öne çıkabilir. İnançlarınız ve idealleriniz doğrultusunda ilerlemeli, karamsarlıkla vazgeçme ve pes etme noktasına gitmemelisiniz.
Bugün sevdiklerinizle bir araya gelebilir, iletişim trafiği içerisinde olabilir, fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Sosyal ortamlar enerjinizi yükseltirken, yönetme çabası ve inatçılık şartlarınızı zorlayabilir. İlişkilerde fırsatları yakalama zamanı.
Bugün iş ve çalışma hayatı öne çıkabilir. Pek çok işi bir arada, hızlıca halledebilirsiniz. İlişkilerden yana beklentileriniz artabilir. Yalnızlık hissi zaman zaman yoklayabilir. Daha önce fark etmediğiniz detayları fark edebilirsiniz. Arkanızdan dönen bir konuşma önünüze gelebilir.
Bugün şanslı ve fırsat dolu bir gün olabilir. Sevindirici gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Mutluluk duygusu artabilir. Sevdikleriniz için yardımlar yapabilir, sevdiklerinizle bir araya gelerek daha keyifli hissedebilirsiniz. İş hayatında ise daha iyisini var etme çabası içinde olabilirsiniz.
Bugün stres ve panik durumlarına kapılmamaya gayret etmeli, zihinde sakinliği korumaya çalışmalısınız. Stres baş ağrılarını ve kronik rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir. Sabırla ilerlemek yerine hızlıca adım atmak, daha hızlı sonuç almak isteyebilirsiniz. Karmaşık durumları çözmek adına destekleyici bir gün.
Bugün ilişkiler öne çıkıyor. Sosyalleşebilir, partner ve dostlarla bir araya gelebilirsiniz. Daha açık sözlü olmak isteyebilir, düşüncelerinizi daha açık dile getirebilirsiniz. Trafikte dikkatli olmalı, gün boyu hız ve acelecilikten kaçınmalısınız. Düşünceleriniz ve inançlarınız doğrultusunda deneyimler önünüze gelebilir.
Bugün özgüveniniz, kararlılığınız artabilir. İsteklerinizi elde etme noktasında daha şanslı olabilir, yaşamdan göreceğiniz desteklerle maddi-manevi kazançlar elde edebilirsiniz. İnatçılık ve kibir gibi karanlık duygulara dikkat. Finansal trafiğiniz artabilir. Hediyeler alabilir, verebilirsiniz.
Bugün aşk ilişkilerinde iyileşme ve toparlanma oluşabilir. Duygu ve isteklerinizde netleşmeye başlayabilir, ilişkilerde yaşadığınız bir kafa karışıklığı veya ikilemi bitirebilirsiniz. Finansal alanda kıtlık bilincinden uzak kalmaya bugünlerde dikkat etmelisiniz. Şansınıza inanmak her alanda bolluğu getirebilir.
Bugün bilinçaltı rüyalarıyla güne başlayabilirsiniz. Kendi yaşamınıza, kendi hedef ve planlarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. İş hayatında kendi yolunuza odaklanmak faydayı getirirken, ilişkilerde benmerkezci davranmak anlaşmazlıklara neden olabilir. Evinizde tadilat ve yenilemelerle meşgul olabilirsiniz.
Bugün sosyal ilişkiler öne çıkabilir. Dostlar ve arkadaşlarla bir araya gelebilirsiniz. Keyifli görüşmeler yapabilir, uzlaşma sağlamada daha başarılı olabilirsiniz. Daha açık ve net olmak isteyeceğiniz bir gün. Küçük kazalara dikkat. Takıntılı duygu ve düşünceler baş ağrıları ve strese neden olabilir. Zihni rahatlatmaya çalışmalı.
Bugün finansal şanslar yakalayabilirsiniz. Hediyeler alabilir, ilişkilerden maddi-manevi destek görebilirsiniz. Eski dostlar, eski arkadaşlar ve eski sosyal ortamlara özlem artabilir. Aile üyeleriyle destekler ve yardımlaşmalar içinde olabilirsiniz.
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