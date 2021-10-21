15 Kasım’da Xbox’ın 20. yıl dönümü kutlanacak

Xbox tutkunları 15 Kasım için geri sayıma geçti. Konsol sektöründeki köklü isimlerden biri olan Microsoft ilk Xbox’ı tam 20 yıl önce satışa sunmuştu. Önümüzdeki 15 Kasım tarihi, Xbox tutkunları açısından özel bir gün olacak. Çünkü ilk Xbox’ın satışa sunulmasının 20. yılı kutlanacak.

"20 YILLIK XBOX'A ÖZEL BİR BAKIŞ"

Bu kutlamalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Microsoft Game Studios başkanı Matty Booty şunları söyledi:

“Sizi, Xbox ve Halo’nun 20. Yıl Dönümünü kutlamaya davet ediyoruz. Tüm dünyadaki hayranlar için eğlenceli bir dijital yayını sizlere sunmak istiyoruz. 15 Kasım’da bizlere katılın. Herhangi yeni bir oyun duyurusu yapılmayacak olsa da bu etkinlik, 20 yıllık Xbox’a özel bir bakış sunacak. Yakında daha fazla ayrıntıyı sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.”

Booty her ne kadar yeni bir oyun duyurulmayacak dese de oyunseverlerin bu etkinlikten beklentileri hayli büyük. Elbette yeni bir konsol tanıtılmayacak. Bunu biliyoruz. Fakat yine de bazı şeyler için açık kapı bırakıldığını söyleyebiliriz.

Öte yandan Microsoft bir sürprize imza atıp Xbox One gücünde bir el konsolu tanıtsa, hiç de fena olmazdı. Fakat bu çok düşük bir ihtimal.

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