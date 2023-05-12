15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? Bakan Özer açıkladı! Seçimden sonraki gün okullar tatil mi?

15 Mayıs okullar tatil mi sorusu seçim sürecinde sıklıkla aratılan konular arasında bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekilli seçimlerinde evlerine yakın olan okullarda oy kullanacak olan vatandaşlar seçim sürecinin ardından '15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? 15-19 Mayıs tatili birleştirildi mi?' sorusunu araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Okullar tatil mi?' sorusu hakkında açıklamalarda bulundu.

15 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mayıs'ta okullar tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Özer, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

15 MAYIS VE 19 MAYIS TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?

Seçimin ertesi günü için 'tatil' ilanı yayımlandı. Pazartesi günü izinli olan öğrenciler, dört gün derslere devam edecek. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmî tatil. Bu sebeple kamu kurumları, üniversiteler, okullar, borsalar, bankalar, noterler ve aile hekimlikleri hizmet vermeyecekler.

