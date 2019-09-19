HABER

"1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'yı tercih ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 21:10 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko: "30 bin vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Bunlardan 8 bini Antalya'da ikamet ediyor. Türkiye'ye bir yılda gelen 1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'yı tercih ediyor"

Ukrayna'nın bağımsızlığının 28. yıl dönümü, Antalya'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Ukrayna Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlamasına katılımın yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Khomenko, iki ülke arasında dostça ilişkiler olduğunu belirterek, "Türkiye'de binlerce Ukrayna vatandaşı yaşadığı gibi, Ukrayna'da da binlerce Türk vatandaşı yaşıyor. "dedi.

-"1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'da"

Türkiye'de yerleşik, 30 bin Ukrayna vatandaşı bulunduğunu ifade eden Khomenko, "30 bin vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Bunlardan 8 bini Antalya'da ikamet ediyor. Türkiye'ye bir yılda gelen 1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'yı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Ukrayna'yı güler yüzlü, barışçıl, sevecen bir ülke olarak bildiklerini, Ukraynalılarla şehri paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'ndan ‘Gaziler Günü’ konseriDeniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'ndan ‘Gaziler Günü’ konseri
Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş (2)Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık kutlama Ukrayna yıl dönümü

En Çok Okunan Haberler

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş

Dikkat çeken sözler: Amirim bu ifadeler insanı ipe götürür...

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest: Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Terör örgütü IŞİD'e operasyon! 'Al-Haram' deşifre edildi

'Al-Haram' deşifre edildi! 22 gözaltı

Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.