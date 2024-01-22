15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den beri istediği o ilçe için sürpriz aday

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı şehir ve ilçeleri çok önemsediği de senelerden beri konuşuluyor. Ankara bürokrasisinin nabzının attığı Çankaya da bunlardan biri, yine üç dönem belediye başkanlığı yapan ismin de geri dönmesi gündemde!

15 SENE BOYUNCA BELEDİYE BAŞKANIYDI

Ankara'da 3 dönem boyunca Altındağ belediye başkanlığı yapan Veysel Tiryaki, 7 Nisan 2022'den beri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. 2004 ile 2019 seneleri arasında 15 sene boyunca Altındağ'ı yöneten Tiryaki, yeniden aday olabilir.

Bilindiği gibi Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! Altınok'tan boşalan adaylık koltuğuna Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan gelebilir. Hakan Han Özcan'ın AK Parti'nin Keçiören adayı olması bekleniyor.

ÇANKAYA İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİM DUHAN KALKAN

Ankara siyasetinin nabzının attığı Çankaya ilçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok istediği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.

AK Parti'nin Çankaya'da Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ı aday göstermesi bekleniyor.







