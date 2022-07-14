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15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu?

14.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir, Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fethullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kişilerden biri olan 2 çocuk babası Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi etkisiz hale getirmişti. Peki 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu? İşte detaylar...

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu?

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Aldığı emir sonrası darbeci general Semih Terzi'yi karargaha sokmayan Halisdemir daha sonra şehit düşerek hayata gözlerini yumdu. Peki 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu ilçesinde yetişmiştir. Okul sonrası çobanlık yaptığı bilinen Halisdemir, Hatice Halisdemir ile evlenmiştir.

Ömer Halisdemir - Hatica Halisdemir çiftinin Elifnur ve Doğan Ertuğrul adında 2 çocuğu oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapan Halisdemir 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden biridir. Ömer Halisdemir'in babası 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştur.

Baba Hasan Hüseryin Halisdemir'in olay sonrası yaptığı açıklamaya göre; Ömer Halisdemir vurduğu komutan Semih Terzi ile Afganistan'da birlikte görev yapmıştır.

ÖMER HALİSDEMİR NASIL ŞEHİT OLDU?

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinde askerin içindeki bir grup FETÖ mensubunun darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 'dan aldığı emir üzerine alnından vurarak öldürmüştür.

Ömer Halisdemir, Semih Terzi'nin korumaları tarafından 30 kurşunla şehit edilmiştir. Daha sonra ise askeri darbe yanlısı iki subay öldürülmüş 36'sı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Çeşitli basın kaynaklarında yer alan haberlerde Halisdemir ‘in "darbe girişimin seyrini değiştiren isimlerden" biri olduğu ifade edilmiştir.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz darbe girişimi Ömer Halisdemir 15 temmuz
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