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  4. 15 Temmuz paylaşımı tepki toplamıştı! Eski belediye başkanı Sarı gözaltına alındı

15 Temmuz paylaşımı tepki toplamıştı! Eski belediye başkanı Sarı gözaltına alındı

16.07.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Erdek ilçesinin eski belediye başkanlarından CHP'li Hüseyin Sarı'nın sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Sarı, paylaşımı nedeniyle gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili açıklama yaptı.

15 Temmuz paylaşımı tepki toplamıştı! Eski belediye başkanı Sarı gözaltına alındı

Sarı’nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımı nedeni ile ikamet ettiği evinden Erdek polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, iletisinde, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" şeklinde bilgi verdi.

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Edinilen bilgiye göre Hüseyin Sarı’ya daha önce de Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılırken, ihalede usulsüzlük sebebi ile Erdek Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

(İHA)

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