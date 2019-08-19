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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde seyir eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başka bir araca çarptı. Çarpma sonucu araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi

Kaza saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde seyir eden otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir eden başka bir otomobile çarptı.

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TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, Anadolu-Avrupa istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen çekici ekiplerinin kazaya karışan otomobili kaldırması sonucu trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kaza

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