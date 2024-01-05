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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı! Trafik yoğunluğu oluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı! Trafik yoğunluğu oluştu

05.01.2024 20:48 | Son Güncelleme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motor kısmından dumanlar yükselen otomobil bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı! Trafik yoğunluğu oluştu

Yangın, D-100 karayolu Ankara istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı.

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OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Otomobil 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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