15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üç günde ikinci intihar

Olay, saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Erkan Baş, geldiği otomobilini bırakıp kendini köprünün kuzey yönünden aşağı bıraktı. Boğazın akıntılı sularında gözden kaybolan Baş'ın cansız bedeni, deniz polisi tarafından kısa sürede bulunarak sudan çıkarıldı.
Kurtarma botuna alınan Başı'n cesedi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi.
Ceset incelemelerin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
21 MAYIS SALI GÜNÜ BİR KİŞİ DAHA İNTİHAR ETMİŞTİ
21 Mayıs Salı günü Bahattin Küçük isimli vatandaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelerek önce arabasını yakmış, daha sonra köprüden atlayarak intihar etmişti. (DHA)
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