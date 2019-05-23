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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üç günde ikinci intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 19:45 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden 39 yaşındaki Erkan Baş'ın cesedi polisince Boğaz'da bulunarak sudan çıkarıldı. 21 Mayıs Salı günü bir kişi daha 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde atlayarak intihar etmişti.

Olay, saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Erkan Baş, geldiği otomobilini bırakıp kendini köprünün kuzey yönünden aşağı bıraktı. Boğazın akıntılı sularında gözden kaybolan Baş'ın cansız bedeni, deniz polisi tarafından kısa sürede bulunarak sudan çıkarıldı.

Kurtarma botuna alınan Başı'n cesedi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi.

Ceset incelemelerin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

21 MAYIS SALI GÜNÜ BİR KİŞİ DAHA İNTİHAR ETMİŞTİ

21 Mayıs Salı günü Bahattin Küçük isimli vatandaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelerek önce arabasını yakmış, daha sonra köprüden atlayarak intihar etmişti. (DHA)


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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
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