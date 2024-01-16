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  4. 15 yaşındaki "karınca uzmanının" keşfi: Okulunun bahçesinde bugüne kadar kaydı olmayan örümcek türü buldu

15 yaşındaki "karınca uzmanının" keşfi: Okulunun bahçesinde bugüne kadar kaydı olmayan örümcek türü buldu

16.01.2024 13:52 | Son Güncelleme:
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Kendini "karınca uzmanı" olarak tanımlayan İstanbul Saint Joseph Lisesi 9. sınıf öğrencisi Fikret Arda Düzgünses okulunda karıncaları takip ederken Türkiye'de bugüne kadar olmayan bir örümcek türü keşfetti. Düzgünses hedefinin eğitimini biyoloji alanında sürdürmek olduğunu söyledi.

15 yaşındaki "karınca uzmanının" keşfi: Okulunun bahçesinde bugüne kadar kaydı olmayan örümcek türü buldu

İstanbul Saint Joseph Lisesi'nde "karınca uzmanı" olarak bilinen 9. sınıf öğrenci Fikret Arda Düzgünses okulunda Türkiye'de bugüne kadar kaydı bulunmayan "Heliophanus apiatus" adında örümcek türünü keşfetti. Düzgünses'in örümcek türü hakkında yazdığı bilimsel makale Entomology & Zoology dergisinde yayımlandı.

Düzgünses'e Kırıkkale Üniversitesi'nde Entomoloji alanında araştırma yapan iki profesör de destek verdi. HaberTürk Tv'ye konuşan Düzgünses, "Mirmekoloji henüz Türkiye'de çok yaygın kullanılan bir terim değil, evrensel olarak Fransa, ABD gibi yerlerde sıklıkla geçtiğini görüyoruz. Karıncalar hakkında öğrendikçe, onların sosyal yapıları ilgimi çekti. Küçük ayrıntılı fotoğraflara bakmak gerekiyor. Siyah bir örümcek, sıçrayan örümcek ailesinde, beyaz benekleri var. Kayıt altına alınmamış. Biz makalesini çıkardık. Nasıl ayırt ediyorsun diyorlar. İnsanların detaylara dikkat etmeleri ve günlük hayatta gördüklerini sorgulamaları gerekiyor" dedi. Düzgünses'in hedefi eğitimini biyoloji alanında sürdürmek, özellikle karınca biliminde araştırma yapmak.

İstanbul Saint Joseph Lisesi öğrencisini, "Karınca uzmanı olarak tanıdığımız 9. sınıf öğrencimiz Fikret Arda Düzgünses'in, okulumuzun sahasında keşfettiği ve Türkiye'de bugüne kadar kaydı bulunmayan bir örümcek türü (Heliophanus apiatus) hakkında İngilizce yazdığı bilimsel makale, Munis Entomology & Zoology dergisinin bu yılki ilk sayısında yayımlandı. Kırıkkale Üniversitesi'nde Entomoloji alanında araştırma yapan iki profesörün destek verdiği araştırma, Arda için bir ilk oldu. Umarız bu deneyim, bilim kariyerinin ilk basamağı olur. Öğrencimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz." mesajı ile tebrik etti.


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