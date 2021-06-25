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15 yaşındaki kızına dövme yaptırdı, tepkilerden kaçamadı: Kimse umurumda değil

25.06.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''15 yaşındaki kızıma dövme yaptırdım ve bundan hiç pişman değilim.'' Bu sözler ABD'de yaşayan Diana Register'e ait. Ancak Diana, çocuğuna yaptırdığı dövme ile tepkilerin odağında. ''15 yaş dövme için erken'' diyen birçok kişinin olduğunu söyleyen kadın, dövmenin anlamını açıkladığında olumlu yorumlar aldığını söylüyor.

15 yaşındaki kızına dövme yaptırdı, tepkilerden kaçamadı: Kimse umurumda değil

Pek çok genç, ebeveynlerinden dövme yaptırmak için izin istediğinde çoğunlukla olumsuz cevapla karşılaşırlar ancak bir anne, 15 yaşındaki çocuğuna dövme yaptırmasına izin vererek pek karşılaşılmayan bir duruma imza attı.

Yazar Diana Register eşinin ölümünden sonra yıkıldıklarını ve onun anısını yaşatmak için böyle bir karar aldıklarını söyledi. 13 yaşındayken babasını kaybeden Kaitlyn 15 yaşına geldiğinde polis olan babasının rozet numarasını koluna dövme yaptırdı.

''SAYILARDAN İBARET DEĞİL''

Diana dövme hakkında şunları söyledi: Anlamını düşünmeye başladım ve bu sadece sayılardan ibaret değildi, anlamı çok derindi. rozet numarası güç, cesaret ve umutla eş anlamlıydı. Çocuklarım ve benim için de bu anlama geliyor. Babasının onuruna dövme yaptırmayı teklif ettiğinde ona hayır diyemedim, diyemezdim.

AYAĞINA KALP ATIŞINI DÖVME YAPTIRDI

Diana, kocası ölmeden bir gün önce de kocası Chad'ın EKG'sinin bir kopyasını isteyerek kalp atışlarının dövmesini yaptırdığını söyledi. ''Ayağıma onun gerçek kalp atışı dövmesi yaptırdım, bu yüzden aşağıya her baktığımda benimle olduğunu biliyorum. Hala hayatta olan onun bir parçası'' diyor Diana.

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''15 yaşındaki çocuğuna nasıl dövme yaptırırsın? 15 yaş bunun için erken'' diyen kişiler hakkında da konuşan Diana, ''Yani evet, 15 yaşındaki çocuğuma dövme yaptırdım. Kimsenin bu konuda ne söylediği umurumda değil. Bu bizi hayatta tutan şey' dedi. Ancak Diana, dövmenin anlamını açıkladığında olumlu görüşler aldığını da ifade etti.

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