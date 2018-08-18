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15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde 15 yaşındaki A.K. adlı kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen Ayhan Ç (59) ile birlikte, şüphelinin arkadaşları Erdal B. ve Yaşar B. de gözaltına alındı.

15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde 15 yaşındaki A.K. adlı kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen Ayhan Ç (59) ile birlikte, şüphelinin arkadaşları Erdal B. ve Yaşar B. de gözaltına alındı. Şüphelinin kızını gezintiye çıkacaklarını söyleyip kandırdığını belirten A.K.'nin babası Ali Kemal K., çocuk kaçıranlara idam cezası verilmesini istedi.
Söke'de yaşayan A.K., çarşamba günü öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Emekli astsubay baba Ali Kemal K., kızının kaybolduğunu öğrenince polise ve jandarmaya haber verdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, kızın İzmir'e götürüldüğünü tespit etti. Aydın ve İzmir'de görevli polis ekipleri, ortaklaşa çalışma yaparak, yaklaşık 300 Mobese kamerasının görüntülerini inceledi.
Çalışmalar sürerken A.K.'nin ormanlık alanda bir eve kapatıldığı öğrenildi. Kurtulmak için çare arayan A.K., bir fırsatını bularak şüphelinin telefonunu aldı. Daha sonra tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyip, bu telefonla polisi aradı. Telefon sinyalinden yola çıkan özel ekip, kaçırılan kızın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Kızı kaçırdığı öne sürülen Ayhan Ç. ile aynı evde bulunan Erdal B. ve Yaşar B. gözaltına alındı. Kurtarılan A.K. ve 3 şüpheli Söke'den gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi. A.K. ise ailesine teslim edildi.
BABA YAŞADIKLARINI DHA'YA ANLATTI
Kızına kavuştukları için sevinen Ali Kemal K., DHA'ya konuştu. Çocuğunu teslim alan Ali Kemal K., şunları söyledi:
"Kızım, 16 Ağustos günü saat 13.20 sıralarında annesiyle benim yanıma gelerek, yakınımızda oturan kuzenine gitmek istediğini söyledi. Kızıma biraz beklemesini, kuzenine bırakabileceğimizi söyledim. O ise ısrarla gideceğini söyledi. Daha sonra annesine dondurma alacağını söyleyerek, izin almış. Dondurma aldığı sırada, daha önce tesadüfen telefonda tanıştığı, birkaç kez görüşüp arkadaşlık kurduğu kişi, kızımı telefonla aramış. Otogara gelmesini ve Kuşadası'na gezmeye götüreceğini söylemiş. Kızım biraz saftır. Küçük olduğundan kandırıyor. Otogardan taksiyle Kuşadası'na gitmişler. Oradan başka bir taksiyle, Aydın Tren Garı'na gitmişler. Karayoluyla yolculuğu, kızımın üzerinde kimlik olmadığı için tercih etmemiş. Trenle İzmir'e, yine başka bir taksiyle de Urla'ya geçmişler. Emniyet, Mobese kameralarından takip etti. Emniyetin kurduğu özel ekip, o gün sabaha kadar kızımın bulunması için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Saat 05.00'te ise kızımın yeri tespit edildi, operasyonla kurtarıldı. Kızımın kullandığı telefonun sim kartını, buluştuklarında çıkararak kırmış. Ancak telefon kartı, benim diğer kızımın adına kayıtlı. Tekrar sim kart çıkartırdık. O karttan kimle görüştüğünün dökümünü aldık, emniyete verdik. Onun da çok büyük faydası oldu. Kızımı kaçıranın telefonuna ve kimlik bilgilerine ulaşıldı. Kişiye ulaşmak bu nedenle daha da hızlanmış oldu. Yetkililere sesleniyorum. Bu olayların tekrar etmemesi için, bu kişilerin idam edilmesini talep ediyorum" dedi.

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15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi

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