HABER

15 yıl hapis cezası alan "ReİZ" rumuzlu dolandırıcı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:11 | Son Güncelleme

Trabzon’da 6 yıldır sahte kimlikle gizlenerek bir site üzerinden "ReİZ" ismini kullanarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri www.darbeturks.com isimli site üzerinden “ReİZ” rumuzlu kullanıcıyı takibe aldı.

15 yıl hapis cezası alan "ReİZ" rumuzlu dolandırıcı yakalandı

Trabzon’da 6 yıldır sahte kimlikle gizlenerek bir site üzerinden "ReİZ" ismini kullanarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri www.darbeturks.com isimli site üzerinden “ReİZ” rumuzlu kullanıcıyı takibe aldı. "ReİZ" rumuzlu dolandırıcının G.E. isimli şahıs olduğu, Trabzon’da bulunduğu ve şüphelinin site üzerinden yetkisiz erişim, sahte kimlik, hacklink ve phishing sayfası satışı yaptığı tespit edildi. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan G.E., Ortahisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 2013 yılından bu yana sahte kimlik kullanarak gizlendiği anlaşılan G.E.’nin evinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet harici Hdd, 1 adet flash bellek, 2 adet SIM kart, 3 adet DVD, 9 adet manyetik şeritli kart, 13 adet baskısı tamamlanmış sahte kimlik belgesi, 15 adet A4 baskısı alınmış sahte kimlik belgesi, çok sayıda baskı alınmış vesikalık fotoğraf, 1 adet kimlik kaplama PVC makinası, 1 adet vesikalık fotoğraf kesme makinası, 3 adet üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi bulunan kabartmalı yüzük, 1 paket baskıda kullanılan ağır A4 kağıt, çeşitli isimler adına tanzim edilmiş fatura, teslim belgesi, fiş ve belgeler ile çok sayıda sahte kimlik belgesi yapımında kullanıldığı değerlendirilen PVC plastik ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

15 yıl hapis cezası alan

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Soğan yüklü tırda yangınSoğan yüklü tırda yangın
Vatandaşlar Levent İETT Garajının park olmasını istiyorVatandaşlar Levent İETT Garajının park olmasını istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Ölü bulunan istihbarat subayının evinin önünde gizemli görüntü!

Son dakika: Yargıtay'dan Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe davasında karar

14 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı! Yargıtay’ın kararı belli oldu

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.